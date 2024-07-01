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Интерфакс-АВН

Талибы благодарят Москву за позитивную и конструктивную позицию

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Бойцы «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) на улице Кабула, Афганистан
Бойцы «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) на улице Кабула, Афганистан.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Stringer

Кабул. 30 июня. ИНТЕРФАКС - В Дохе, где открывается конференция ООН по Афганистану, прошла встреча спецпредставителем президента РФ Замира Кабулова с официальным представителем контролирующего Афганистана движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Забихуллой Муджахидом.

"Сегодня в Дохе у нас состоялась важная встреча со специальным представителем президента России г-ном Замиром Кабуловым. Мы обсудили вопросы укрепления отношений между Афганистаном и Россией", - написал Муджахид в социальной сети.

По его словам, "Россия поддержала позицию Исламского Эмирата Афганистан (так называют талибы свое правительство - ИФ), и Исламский Эмират поблагодарил Россию за позитивную и конструктивную позицию".

Представитель талибов также сообщил о состоявшейся встрече со специальным представителем президента Узбекистана Исматуллой Иргашевым, в ходе которой стороны "обменялись мнениями по вопросам, касающимся двух стран".

"Узбекистан и Афганистан имеют совместные экономические проекты, и Узбекистан заявил о своей поддержке позиции Исламского Эмирата на встрече в Дохе", - отметил Муджахид.

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Страны
Афганистан
Россия
Узбекистан
Компании
ООН
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