Непригодный к бою датский фрегат будет управлять из дока флотилией НАТО

Источник изображения: topwar.ru

НАТО с декабря прошлого года выполняет миссию «Страж процветания», направленную на сдерживание атак хуситов на торговые суда, перевозящие грузы в интересах Израиля. Данная операция привела к появлению нового ТВД, вынудив альянс выделять на него силы и средства. При этом корабли НАТО оказались в реальной боевой обстановке, находясь под угрозой ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны хуситов.

Противостояние даже со столь примитивным в техническом плане противником привело к перенапряжению сил и показало боевую непригодность ВМС ряда государств.

Операции, проводимые в Красном море, являются индикатором состояния, в котором находятся флоты некоторых европейских стран

- отмечается во французском издании Zone Militaire.

Так, датский фрегат Iver Huitfeldt, приняв участие в миссии, не смог использовать свои ЗУР RIM-162 ESSM во время атаки хуситов из-за компьютерной проблемы, вызвавшей сбой во взаимодействии между радаром APAR и системой боевого управления C-FLEX. Кроме того, выяснилось, что снаряды, выпущенные из 76-мм орудий OTO Melara, были частично бракованными. В итоге кораблю пришлось прервать выполнение миссии.

По итогам разбирательства был уволен генерал Флемминг Лентфер, начальник штаба вооруженных сил Дании, за то, что не проинформировал правительство о проблемах, связанных с системами вооружения фрегата. По его словам, они были давно известны, в связи с чем он дал понять, что будет оспаривать это решение в суде. Возможно, что это повлечет за собой новые разоблачения.

Источник изображения: topwar.ru

Между тем неудачи продолжают сопровождать королевский флот Дании. Iver Huitfeldt и однотипный фрегат Niels Juel должны были войти в состав группы НАТО SNMG1, патрулирующей Северную Атлантику, однако было принято решение отказаться от этого участия.

Нам пришлось изменить вклад Дании в постоянные военно-морские силы НАТО на вторую половину 2024 года. Проблемы, с которыми столкнулся экипаж Iver Huitfeldt во время миссии в Красном море, до сих пор не решены

- заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Однако фрегат Iver Huitfeldt в соответствии с прежними планами будет выполнять роль флагмана флотилии SNMG1, оставаясь при этом в доке. Затем руководство корабельной группой НАТО перейдет к Niels Juel, который также будет управлять «дистанционно».

Мы возьмем на себя командование военно-морскими силами НАТО, осуществляя его с датских военно-морских баз. Это необходимое решение. Как только проблема будет решена, корабли будут готовы вернуться в море

- пояснил министр.

По его словам, эти два фрегата, находясь в порту, будут иметь на борту «всё необходимое» для обеспечения операции (экипаж, системы связи и т. д.). Пока вопросы, связанные с оборудованием и вооружением, не будут окончательно решены, корабли не будут считаться «боевыми единицами».

И. о. начальника штаба ВС Дании генерал Михаэль Хильдгаард обосновал это решение тем, что в условиях обострения угроз не может идти и речи о развертывании фрегатов, не обладающих всеми боевыми возможностями:

Отправленные нами единицы должны быть готовы выполнить свои задачи. Мы в долгу перед нашим персоналом, нашими партнерами и датским народом.