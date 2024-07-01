В Дании отреагировали на слова Путина о размещении американских ракет

TV2: по данным МО, в Дании не развернуты ракеты средней и меньшей дальности США

МОСКВА, 30 июня/ Радио Sputnik. На территории Дании не развернуто ни одной ракеты средней и меньшей дальности США, способной нести ядерные заряды, говорится в сообщении телеканала TV2 со ссылкой на Министерство обороны королевства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно начать производство ракетных систем средней и меньшей дальности в ответ на действия США. По его словам, Вашингтон не только производит данный тип реактивных снарядов, но и размещают их в странах Европы, и в частности в Дании.

В Минобороны Дании утверждают, что в королевстве "не развернуты никакие ракеты средней дальности".

"НАТО – оборонительный альянс. Сдерживание и оборона являются одними из основных задач НАТО, что необходимо на фоне агрессивной России. Учения являются важной частью постоянного сдерживания", – приводит фрагмент сообщения "Газета.ru".

Радио Sputnik писало, что США могут обратиться к странам Азии с просьбой предоставить территорию для размещения РСМД.