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РИА Новости

В Дании отреагировали на слова Путина о размещении американских ракет

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Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: © Fotolia / uhotti

TV2: по данным МО, в Дании не развернуты ракеты средней и меньшей дальности США

МОСКВА, 30 июня/ Радио Sputnik. На территории Дании не развернуто ни одной ракеты средней и меньшей дальности США, способной нести ядерные заряды, говорится в сообщении телеканала TV2 со ссылкой на Министерство обороны королевства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно начать производство ракетных систем средней и меньшей дальности в ответ на действия США. По его словам, Вашингтон не только производит данный тип реактивных снарядов, но и размещают их в странах Европы, и в частности в Дании.

В Минобороны Дании утверждают, что в королевстве "не развернуты никакие ракеты средней дальности".

"НАТО – оборонительный альянс. Сдерживание и оборона являются одними из основных задач НАТО, что необходимо на фоне агрессивной России. Учения являются важной частью постоянного сдерживания", – приводит фрагмент сообщения "Газета.ru".

Радио Sputnik писало, что США могут обратиться к странам Азии с просьбой предоставить территорию для размещения РСМД.

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Страны
Дания
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
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