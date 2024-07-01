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Интерфакс-АВН

США перебрасывают танки Abrams и другую бронетехнику на базу НАТО в Польше

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Экипаж американского танка Abrams на учениях НАТО Steadfast Defender 2024 в Корженево, на севере Польши
Экипаж американского танка Abrams на учениях НАТО Steadfast Defender 2024 в Корженево, на севере Польши.
Источник изображения: Фото: TASS/ABACA

Минск. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Партия бронетехники армии США поставлена на новые склады НАТО на американской базе, расположенной в районе Повидза на западе Польши, сообщило издание министерства обороны США Stars and Stripes.

"Первые армейские танки и другая бронетехника, которыми смогут снабдить целую бронетанковую бригаду в качестве оплота против агрессии на восточном фланге НАТО, прибыли на новый склад в Польше", - сообщило издание.

Сообщается, что первая партия, в частности, представлена четырнадцатью танками M1 Abrams.

"На полигоне, расположенном примерно в 250 милях (порядка 400 км) к западу от границы с Украиной, вскоре разместятся до 85 боевых танков, 190 боевых бронированных машин, включая M2 Bradley, и 35 артиллерийских орудий, в том числе самоходная гаубица M109 Paladin, а также боеприпасы", - говорится в сообщении.

Издание минобороны США подчеркивает, что "объект, обслуживаемый 405-й бригадой полевой поддержки армии, является самым значительным инфраструктурным проектом НАТО за последние три десятилетия". Он будет полностью введен в эксплуатацию в следующем году.

"Этот объект имеет огромное значение для НАТО благодаря его стратегическому расположению", - прокомментировал командир бригады полковник Эрнест Лейн II, которого цитирует издание.

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Страны
Польша
США
Украина
Продукция
Bradley
M1 Abrams
M109
Проекты
NATO
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