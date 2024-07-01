Взгляд в будущее

Военный историк Дмитрий Болтенков — о перспективах развития отечественного ВМФ на ближайшие десятилетия

Высшее руководство нашей страны практически всегда с большим вниманием относилось к Военно-морскому флоту. Лидеры понимали, что наличие сильного флота дает возможность стране проводить независимую политику. Благодаря ВМФ Россия стала империей. В дальнейшем на счету отечественного флота было немало славных дел, но, к сожалению, была и Цусима. В декабре 1971 года развернутые силы cоветского ВМФ в Индийском океане не позволили другим странам вмешаться в ход Индо-пакистанской войны.

В нынешнем году у нас не только новый министр обороны, но и главнокомандующий ВМФ, а также ряд новых лиц в правительстве, ответственных за развитие кораблестроения.

26 июня состоялась встреча президента России с министром обороны, главнокомандующим ВМФ и рядом должностных лиц на тему развития военного кораблестроения. В открытой части президент четко указал на имеющиеся проблемы.

Военный корабль, пожалуй, один из самых сложных видов современной техники. Он строится исходя из четкого представления, какие придется решать задачи. Корабль представляет собой целый сплав различных технологий, таких как двигателестроение, радиоэлектроника, металлообработка, вооружение. Срок его службы доходит до 50 лет. Но заранее невозможно предсказать все проблемы и угрозы, с которыми он может столкнуться в будущем. При этом корабль — это очень дорогая система и без должного контроля государства его цена может сильно вырасти. Американцы со своими новыми авианосцами или эсминцами типа Zumwalt тому пример.

Владимир Путин сказал: «Мы все понимаем возрастающую степень геополитического напряжения в современном мире, слышим регулярные угрозы в адрес России со стороны правящих кругов ряда стран и даже видим конкретные действия по реализации подобных угроз». Надо полагать, президент имел в виду теракты на «Северных потоках». В России ведется подготовка к добыче нефти и газа в акватории Северного Ледовитого океана, и уже ясно, что такие объекты нефтегазовой инфраструктуры необходимо охранять.

Война, помимо своих негативных сторон, зачастую служит двигателем науки и техники. Появляются новые военные технологии. Так, например, мало кому интересные еще пару лет назад безэкипажные боевые катера-камикадзе неожиданно стали угрозой для кораблей и вспомогательных судов. Враг широко применяет беспилотники и крылатые ракеты. К сожалению, наш Черноморской флот имеет потери. Для борьбы с новой угрозой приходиться экстренно довооружать корабли. Но пулемет на тумбе — не самое идеальное оружие. Нужны автоматизированные артиллерийские системы малого калибра. Нужны новые средства разведки и радиоэлектронной борьбы. Соответственно, необходимо и изменение проектов кораблей: просто так новые виды оружия и техники в них не интегрируешь. Поэтому стоит ожидать модернизации проектов строящихся фрегатов, корветов, малых ракетных и десантных кораблей. А также — корректировки существующих программ военного кораблестроения.

Однако отбиваться от атак беспилотников и боевых катеров артиллерийскими системами ближнего боя не самая лучшая идея. Нужны системы наблюдения в воздушной, надводной и подводных средах, чтобы обнаруживать угрозы на дальних дистанциях и уничтожать их до момента выхода в прямую атаку на наш боевой корабль. Обнаружение врага на дальней дистанции — уже есть первый этап к его уничтожению.

Стоит заметить, что из 40 кораблей и судов, планируемых к пополнению в этом году состава ВМФ, всего 12 являются боевыми кораблями. Из них — четыре подводные лодки, военный ледокол «Иван Папанин», а остальные — это малые ракетные корабли. «Иван Папанин», кстати — самый большой боевой корабль, построенный с нуля в России на сегодняшний день.

В настоящее время на российских верфях строится большое количество разнообразных боевых кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов практически всех классов. Так в Керчи и в Калининграде создаются универсальные десантные корабли проекта 23900 «Иван Рогов» и большие десантные корабли проекта 11711 «Владимир Андреев» по два соответственно. В Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре строятся пять фрегатов проекта 22350 «Адмирал Горшков», корветы проектов 20380 и 20385 — три и пять соответственно, а также малые ракетные корабли. В Зеленодольске и Керчи строятся патрульные и малые ракетные корабли. Гораздо более активно ведется строительство подводных лодок. «Севмаш» в Северодвинске стабильно сдает по две атомных лодки в год — одна с баллистическими ракетами на борту проекта 955А, другая — ударная проекта 885М. Питерские «Адмиралтейские верфи» стабильно сдают в год по одной-другой лодке проектов 677 или 636.3. Но темпы строительства российского флота необходимо ускорить. В настоящее время большая его часть — это корабли и подводные лодки постройки конца 1980-х — начала 1990-х годов, их срок службы составляет уже не менее 30 лет, и в недалекой перспективе они пойдут под списание.

Для решения же задач специальной военной операции, по моему мнению, необходимо ускорить строительство небольших боевых кораблей третьего и четвертого рангов — это малые ракетные корабли, тральщики, ракетные катера. Их можно доставлять в Черное море посредством внутренних речных магистралей или на наземном транспорте. В настоящее время проливы Босфор и Дарданеллы закрыты для наших боевых кораблей.

Особо глава государства отметил необходимость развития предприятий поставщиков комплектующих. Корпус корабля — не самая сложная часть, гораздо важнее его начинка. А в результате три малых ракетных корабля проекта 22800 стоят у причалов «Пеллы» — корпуса есть, начинки нет.

Отдельно президент упомянул разведывательную авиацию ВМФ. В годы холодной войны «русские медведи» — самолеты-разведчики Ту-95РЦ — были непременными участниками любых учений ВМС США и НАТО. В настоящее время таких машин уже нет. Наверное, уже и нет особой необходимости в самолетах-разведчиках — есть же беспилотники большого радиуса полета. Американские дроны постоянно висят у берегов Крыма или Калининградской области. Тут нужно сделать вывод, что нам нужно всерьез заняться форсированием создания отечественной тяжелой беспилотной авиации, как разведывательной, так и ударной.

Президент не забыл упомянуть и береговые ракетно-артиллерийские войска. Для России с ее огромными размерами это жизненно важный элемент обороны берега. Да, в последние годы советские береговые ракетные комплексы ушли в прошлое и заменены на «Балы» и «Бастионы». Но необходимо и их развитие, оснащение новыми ракетными комплексами типа «Циркон». Между прочим, береговые ракетные части принимают участие в специальной военной операции, нанося удары по целям на территории Украины.

Радует, что у нового главнокомандующего ВМФ России адмирала Моисеева есть концепция развития вверенного ему флота на дальнюю перспективу. В ближайшее время мы можем увидеть ее первые результаты.