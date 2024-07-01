ВВС Южной Кореи заказали первую партию национальных истребителей KF-21 Boramae

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ВВС Южной Кореи заказали у концерна KAI первую партию самолетов KF-21 Boramae. Эта модель истребителя была создана усилиями национальной оборонки.

Всего закуплено 20 бортов общей стоимостью $1410 млн. Первый самолет должен быть передан к концу 2026 года, а поставку остальных экземпляров планируется завершить к августу 2027 года.

Создание Boramae заняло почти десятилетие и не обошлось без сложностей.

Несмотря на множество проблем и трудностей, проект разработки системы KF-21 смог стабильно выйти на серийное производство благодаря тесному сотрудничеству соответствующих организаций

- заявили в руководстве KAI.

Одной из проблем стало сотрудничество с Индонезией, которая взяла на себя обязательства участвовать в финансировании проекта в качестве партнера, однако фактически уклонялась от выплат. В этом плане сотрудничество двух стран напоминает ситуацию с разработкой Су-57, к которой первоначально была подключена Индия в рамках программы FGFA, а впоследствии вышла из неё.

Сейчас одной из основных целей в рамках дальнейшего развития проекта KF-21 является создание национальной силовой установки взамен двигателей F414-GE-400 от General Electric. Также ведется разработка собственной РЛС с АФАР, которая позволит истребителю перейти в разряд самолетов 5-го поколения. Поступление в производство новой импортозамещенной модификации Block II ожидается к 2028 году.