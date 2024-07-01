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USS Dwight D. Eisenhower

Страны НАТО выводят часть своих боевых кораблей из Красного моря, куда они прибыли для «обеспечения свободы судоходства», которая, как утверждают на Западе, пострадала от атак хуситов.

После более чем 8 месяцев пребывания в этом регионе авианосец ВМС США USS Dwight D. Eisenhower находится на пути домой. Его место должен занять однотипный корабль USS Theodore Roosevelt, который в настоящее время находится в Пусане, Южная Корея, и вскоре начнет примерно недельный переход в Красное море.

Вывод крупного актива США с Тихоокеанского ТВД, несомненно, является стратегической победой Китая

- говорится в издании Navy Lookout.

Также на пути в порт приписки находится британский эсминец HMS Diamond, отсутствовавший дома с ноября 2023 года.

Эти перемещения являются не признаком поражения, как изображают некоторые, а скорее представляют собой обычную ротацию кораблей после длительного развертывания. Однако нет сомнений в том, что ВМС в Красном море в настоящее время растянуты, поскольку у США попросту нет достаточного количества доступных авианосцев, а их европейские партнеры еще более истощены

- отмечается в британском издании.

Европейские силы на Красном море, действующие в рамках операции Aspides, в настоящее время представлены четырьмя боевыми вымпелами из Франции, Бельгии, Греции и Италии при поддержке голландского вспомогательного корабля HNLMS Karel Doorman. Контр-адмирал Василиос Грипарис, отвечающий за Aspides, говорит, что ему нужно как минимум вдвое больше кораблей, чтобы прикрыть столь большую территорию.

Как указывается, хуситам уже удалось нанести удар по примерно 30 торговым судам, два из которых затонули. Перевозки через Красное море сократились примерно на 60-70%. Представители торгового судоходства все чаще призывают заняться этой проблемой.

Источник изображения: topwar.ru

HMS Diamond

Мог бы помочь более сильный и скоординированный ответ, а не участие в операции отдельных оперативных групп США, Британии, ЕС, Индии и Японии. Если бы обстреливали коммерческие самолеты, то тогда глобальный ответ был бы гораздо более решительным

- пишет автор.

Как он считает, на линии огня находятся моряки торгового флота, в основном из более бедных стран мира, поэтому по поводу атак хуситов наблюдается терпеливая реакция.

По его словам, операция в Красном море привела к стратегическому перенапряжению флотов НАТО и обходится в круглую сумму. Минобороны США заявило, что в период с ноября 2023 по май 2024 года были израсходованы боеприпасы на сумму около $1 млрд для противодействия деятельности хуситов.

У нас нет желания вводить войска в Йемен, и нет простых решений для кризиса, которому не видно очевидного конца. Это патовая ситуация

- делает вывод британский автор.

Со своей стороны отметим, что автор проигнорировал в своем анализе атаки хуситов на боевые корабли стран НАТО, которые прибыли, чтобы сдерживать их активность, а теперь вынуждены озаботиться собственной безопасностью.

На данный момент отсутствуют объективные свидетельства, что данные удары привели к какому-либо ущербу, однако наличие такой угрозы становится сдерживающим фактором для альянса. В итоге «патовая ситуация» может перерасти в «шах», в результате которого Западу придется ретироваться из региона.