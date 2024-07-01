Вашингтон заменил свои разведывательные беспилотники над Черным морем пилотируемой авиацией

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Вашингтон, крайней мере, на словах проигнорировал предупреждение Москвы о возможности принятия ответных мер на полеты своих разведывательных беспилотников над акваторией Черного моря. В Пентагоне заявили, что полеты будут продолжаться «над международными водами и в международных воздушных пространствах, где это разрешено законами». Однако на деле Штаты все же отозвали свои БПЛА из этого региона, заменив их пилотируемой авиацией.

Собственно, словесную реакцию американского оборонного ведомства трудно назвать неожиданной. Никто и не надеялся, что после слов Москвы Штаты вовсе окажутся от полетов в этом регионе. Однако эксперты обращают внимание на тот факт, что американские военные самолеты-разведчики теперь держатся на почтительном удалении. Хотя нормы международного права позволяют им осуществлять полеты в 23 километрах от побережья Крыма.

В целом же и заявление Москвы, и реакция Вашингтона, по мнению экспертов, являются лишь звеньями в длинной цепочке взаимотестирования друг другом США и РФ. И все же решительность российского военного руководства по обеспечению безопасности черноморского региона вполне способна охладить горячие головы в США.

Российские военные летчики, надо полагать, получили все необходимые инструкции и распоряжении о том, как следует действовать при приближении военных самолетов-разведчиков США к нашим границам. Скажется ли это на количестве обстрелов Крыма со стороны ВСУ?

Определенный дефицит разведданных, безусловно, способен сократить активность националистов. Однако они уже не раз доказывали, что могут наносить удары вслепую. Как говорится, как бог на душу положит. И в этой связи одних только предупреждений со стороны РФ явно недостаточно.