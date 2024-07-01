MP: в Европе начала складываться коалиция противников большой войны

В Европе начинает складываться коалиция мира, пишет MP. На выборах в Европарламент особого успеха добились партии, которые скептически относятся к нагнетанию милитаризма. Но хватит ли у противников большой войны времени — таким вопросом задается автор статьи.

Лукаш Ястржембский

Как сообщила пресс-служба Ватикана, недавно состоялась встреча главы Католической церкви Папы Франциска с послом Российской Федерации при Святом Престоле Иваном Солтановским. Подробности встречи не сообщались. РИА Новости рассказало, что обсуждались предложения президента Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине.

Несколькими днями ранее Папа Римский Франциск на саммите группы G7 в Апулии встретился с Владимиром Зеленским. После этой встречи Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин сказал: "В обличии конфликта на Украине мы не можем не задаться вопросом, делаем ли мы все возможное, чтобы положить конец этой трагедии". По возвращении из Швейцарии, рассказывая о состоявшейся конференции, кардинал заявил: "Участники отмечали, что отсутствие России было большим ограничением — мир созидается вместе". Это заметили также СМИ в Польше. Стоит отметить, что немало стран, участвовавших в этой швейцарской конференции, которая прошла без России, не подписали ее итоговый документ: это Индия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Мексика, Бразилия, Таиланд, Индонезия, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Словакия, Армения и Ватикан. Несколько стран отозвали свои подписи. Китай вовсе не участвовал в этом мероприятии.

Посол Иван Солтановский выразил благодарность Папе за последовательную, сбалансированную и неизменно миролюбивую позицию. По данным российского информационного агентства, "Франциск находится в постоянном поиске дипломатического решения, понимая при этом всю сложность и истинные причины". В сообщении посольства России при Святом Престоле говорится: "Мы разделяем опасение в связи с неуклонной деградацией ситуации в мире. Выразили готовность продолжать регулярный и доверительный диалог между Россией и Святым Престолом".

В последнее время мы услышали ряд заявлений, отличающихся от привычного нарратива, авторы которых призывают к скорейшему мирному прекращению разворачивающегося на территории Украины конфликта. Вчера, например, портал Onet процитировал бывшего президента США и кандидата на этот пост на предстоящих выборах Дональда Трампа. Политик заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине начался из-за игнорирования российских озабоченностей относительно возможного вступления Украины в НАТО. Он исключил присоединение Украины к Альянсу, назвав это "безумием". Трамп в очередной раз говорил о необходимости мира.

В свою очередь, несколько дней назад президент Сербии Александр Вучич сказал следующее: "На Западе больше никто не говорит о мире. Все говорят о войне. Мы приближаемся к большой катастрофе. Кажется, что поезд уже отошел от станции и его уже не остановить (...) Соединенные Штаты и НАТО не могут позволить Россию победить, потому что это значительно ослабило бы их политическое влияние. Кроме того, это нанесло бы такой удар по геополитическому статусу Запада и ЕС, что его уже невозможно было бы восстановить. В-третьих, это откроет ящик Пандоры для большего количества различных движений и для начала военных действий против коллективного Запада в будущем (...) Запад в этом столкновении не победит. Запад думает, что может выиграть и победить Россию. Я считаю, что Запад ошибается. (...) Лидеры Европы строят из себя великих героев, но они не честны со своими гражданами, они не говорят им, какую высокую цену все они заплатят, если пойдут на войну". Вучич также спросил, кто готов потерять миллион, два миллиона или 15 миллионов человек. "Я не готов потерять ни одного человека", — заявил сербский лидер. По его словам, речь идет не о третьей мировой войне, но конфликт будет масштабным. Крайне тревожно прозвучали его слова: "Это вопрос трех-четырех месяцев, и есть риск, что это произойдет еще раньше".

Стоит обратить внимание на позицию Китая, который последовательно выступает против эскалации конфликта. Мы не знаем, какое влияние оказала на Макрона его беседа с председателем Си Цзиньпином, однако горячая голова француза, похоже, немного остыла. Нам также не известно, что услышал от лидера Поднебесной президент Польши Анджей Дуда. Необходимо отметить осторожность Венгрии и Словакии — между прочим, являющихся членами Североатлантического альянса. Стоит прислушаться к словам президентов Аргентины Хавьера Милея и Колумбии Густаво Петро.

Следует тщательно анализировать события, разыгрывающиеся на европейской политической сцене, а не бредить об угрозе европейским ценностям со стороны каких-то злобных ватников. Успехи скептических по отношению к нагнетанию милитаризма партий не случайны, они являются следствием их позиции по вопросу войны. По иронии судьбы сегодня именно немецкая "Альтернатива для Германии" является главным "голубем мира" в Европейском союзе.

Сегодня благодаря своей настороженной по отношению к иммигрантам и антивоенной политике набирают популярность такие объединения, как вышеупомянутая немецкая "Альтернатива". Все сильнее становится болгарское "Возрождение", испанская Se Acabó La Fiesta, румынская SOS Rumania, словацкая Hnutie Republika, греческая NIKH или венгерская Mi Hazánk Mozgalom. Силу набирают и более умеренные антивоенные силы, такие как польская "Конфедерация", французское "Национальное объединение", итальянская "Лига" или голландская "Партия свободы". Эта же тенденция наблюдается и на левом фланге, хотя европейские левые стали авангардом провоенного курса ЕС. При этом нельзя не отметить хотя и умеренные, но заметные успехи подлинных левых – в том числе "Союза Сары Вагенкнехт" в Германии или "Фермерско-гражданского движение" в Голландии.

Вопрос только в том, хватит ли у противников большой войны времени, чтобы осознать ее последствия для отдельно взятых стран и народов?