Крайне непопулярная мобилизация на Украине порождает "солдат-призраков" и повсеместную коррупцию (Al Mayadeen, Ливан)

Al Mayadeen: украинские ТРЦ откупаются от военкоматов, чтобы сберечь покупателей

На Украине мобилизация идет рука об руку с коррупцией. Сотрудники ТЦК и желающие уклониться от военной службы каждые со своей стороны соревнуются в изворотливости и изобретательности. О некоторых таких случаях пишет Al Mayadeen.

В конце июня исполнился месяц с тех пор, как Украина приняла новый закон о мобилизации, который существенно ограничивает права украинцев. С того момента украинские СМИ ежедневно и даже ежечасно сообщают о "похищениях", как выражаются многие украинцы, сотрудниками ТЦК (аналог военкоматов на Украине) с улиц страны мужчин призывного возраста (от 25 лет и старше), признанных годными к службе. Участились стычки между сотрудниками ТЦК и гражданскими лицами, сопротивляющимися их работе, как и освещение всего этого в украинских СМИ.

Даже проукраинские западные газеты, такие как The New York Times и The Washington Post, больше не могут скрывать от своих читателей тот факт, что украинцы сопротивляются мобилизации.

Напряженность на Украине в связи с насильственной мобилизацией растет с каждым днем. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвигают (и навязывают через мобилизацию) идею о том, что справедливость требует, чтобы все украинские мужчины познали ужасы боев. Украинские военнослужащие уже более двух лет ведут прямую конфронтацию с российскими вооруженными силами, а за восемь лет до этого – с силами самообороны Донбасса. Весной 2014 года киевский режим развязал гражданскую войну против жителей Донбасса (сегодня это Донецкая и Луганская Народные Республики, входящие в состав Российской Федерации), стремясь подавить глубоко укоренившуюся оппозицию, возникшую в результате ультраправого военизированного переворота, свергнувшего в феврале 2014 года законно избранного президента и его правительство на Украине.

В ответ на мобилизационный произвол в различных городах Украины теперь ежедневно поджигают автомобили военных, принимая их за транспорт военкоматов. В результате рядовые военнослужащие всё чаще стали маркировать свои автомобили надписью "не ТЦК". Сотрудники ТЦК, выполняющие свою работу в одиночку, подвергаются нападениям вдали от нынешней линии фронта, даже на западе Украины.

Украинский Telegram-канал "Скептик" прокомментировал это так: "Люди давно не разбираются, кто в военной форме, — простой военный или представитель ТЦК. Силовая мобилизация, которую проводят власти руками полицаев из ТЦК, доводит людей до незаконных действий. Наряду с попытками избежать Земобилизации люди дают отпор. Рискуя жизнью и свободой, они делают всё, чтобы не попасть на фронт и не повторить судьбу тех, кто, оказавшись там, попал под обстрел и лишился жизни или здоровья. Число инвалидов на Украине перевалило за три миллиона человек, ежемесячно за счет потерь ВСУ их число возрастает на более чем 30 тысяч человек".

11 июня украинцев взбудоражили сообщения СМИ о массовой стычке в Одессе между водителями скорой помощи и сотрудниками ТЦК. На помощь коллегам приехали другие бригады скорой. Завязалась драка. По словам очевидцев, мужчины в военной форме и молодые люди в гражданской одежде с битами жестоко избивали медицинских работников.

Как сообщает популярное украинское издание "Страна", молодые люди в гражданской одежде — это члены добровольных отрядов содействия полиции. Такие подразделения были созданы на Украине во всех городах в 2022 году. Члены отрядов совместно с полицией патрулируют улицы, стоят на блокпостах в городах вместе с военными, а также часто помогают сотрудникам ТЦК во время силовой мобилизации мужчин призывного возраста. В такие отряды чаще всего зачисляют своих сотрудников частные охранные фирмы. Зарплату члены таких отрядов не получают, зато их по умолчанию не мобилизуют.

В статье поясняется: "Кроме того, сотрудничество с ТЦК и полицией дает членам отрядов много способов стороннего заработка. Например, они часто выступают посредниками в даче взяток сотрудникам ТЦК — естественно, за определенный процент. Также существуют схемы заработка на выдаче пропусков для такси в ночное время [что запрещено]. Борьба за такие финансовые потоки периодически вызывает настоящие войны между отрядами в Одессе".

Террор, устраиваемый сотрудниками ТЦК в отношении гражданских лиц, продиктован не столько стремлением к "справедливости" на фронте [равенству на военной службе], сколько обычной коррупцией. "Невыдача" повесток и удаление призывников-украинцев из базы данных могут стоить несколько тысяч долларов. Даже некоторые дети военных комиссаров занимаются подобным незаконным бизнесом, чтобы избежать отправки на фронт. Так, в середине июня был задержан сын чиновника Винницкого ТЦК, который за 20 000 долларов обещал военнообязанным оформить выезд за границу. Во время обысков у него нашли пустые повестки, более десятка копий паспортов мужчин призывного возраста и кучу наличных, в том числе долларов США. Теперь ему грозит восемь лет с конфискацией имущества. Мужчинам призывного возраста запрещено покидать Украину без специального разрешения (например, по уходу за немощным пожилым человеком).

Украинцы также знают, что сотрудники ТЦК предпочитают не патрулировать и не проводить рейды в определенных местах отдыха или в торговых центрах, которые часто посещают состоятельные украинцы.

"Каждая сеть ТРЦ самостоятельно договаривалась с военкоматами, но не напрямую, а при посредничестве ОВГА — областной администрации. Естественно, за крупные откупные. Размеров платы за “зону безопасности” сказать не могу, но суммы начинаются от 5–10 тысяч долларов и выше, ежемесячно. В зависимости от величины торгового комплекса и его популярности", — рассказал "Стране" на условиях анонимности один из владельцев одесского ресторана.

Несмотря на всю шумиху, поднятую на Украине по поводу мобилизации, результаты на передовой едва заметны, пишет корреспондент Telegram-канала "Холодный Яр" из подразделения ВСУ. "Отчасти это связано с тем, что новобранцы просто заменяют погибших и раненых. Отчасти в этом виновата коррупция и фиктивные военнослужащие, существующие только на бумаге".

Телеграм-канал "First Новости Войны" написал 18 июня: "В Донецкой области бухгалтер одной из воинских частей организовал схему по внесению фиктивных данных об участии солдат в боевых действиях, чтобы забирать начисленные “боевые” деньги себе и другим участникам схемы".

Похожая схема действовала в Афганистане во время американской оккупации в 2001–2012 годах. "Аль-Джазира" еще в 2021 году рассказывала, почему афганская армия, которую оккупационные войска кропотливо создавали в течение многих лет, так быстро развалилась. В репортаже объяснялось: "Во-первых, в министерствах обороны и внутренних дел Афганистана широко распространилась коррупция. Деньги, боеприпасы и поставки продовольствия разворовывались до того, как они доходили до солдат на местах… Кроме того, некоторые командиры присваивали деньги, подавая заявки на выплату жалованья "солдатам-призракам", то есть тем, кто никогда не записывался в армию. Пока всё это происходило, солдаты афганской компрадорской армии оставались без жалованья и часто месяцами не получали разрешения на отпуск, чтобы повидать свою семью.

Неудивительно, что афганские вооруженные силы, находящиеся под опекой Запада, имели один из самых высоких показателей дезертирства и потерь среди армий в мире. По одной из оценок, ежемесячная убыль личного состава составляла 5 000 человек, в то время как ежемесячный набор — от 300 до 500 человек.

Украинский Telegram-канал "Картель" рассказывает, как подобные схемы действуют в ВСУ: "Самые простые — это мертвые души. Когда фиктивных солдат записывают в подразделения и оформляют на ноль, но деньги списывают себе в карман. Второе — записывают на своих "уничтожение" техники и получают премии. Третье — продают места в тылу и в запасе. Четвертое — продают отпуска и больничные".

Подпольная украинская организация "Рабочий фронт Украины" (РФУ) написала в Telegram-канале о коррупции, в которой погрязла большая часть ВСУ. "Хочешь в увольнение — плати, провинился — плати, не хочешь проблем — плати. Из бюджета утекают десятки миллионов через схемы так называемых серых душ [солдат-призраков], на которые войсковая часть получает довольствие; цветет торговля алкоголем (попался с перегаром от проданной заботливым начальством водки — штраф; прибыль +300%) и т. д. В одном из зданий “второго штаба” организована майнинг-ферма, счета за электричество которой покрываются из наших налогов, а прибыль идет в карман М.", – говорится на канале.

Украинский Telegram-канал "Резидент" написал 17 июня, что сотрудники ТЦК после закона о мобилизации стали новой элитой, причем очень глубоко коррумпированной. Так, и без того напряженную атмосферу в обществе из-за мобилизации усугубила серия дел о взятках в ТЦК. И несмотря на коррупционные скандалы, ТЦКшники фактически остаются на Украине неприкосновенными, являясь негласными вершителями судеб: как известно, страна испытывает наибольший дефицит в людях, а они эти ресурсом управляют.

Раньше украинцы давали взятки чиновникам за любую старую справку или лицензию. Они платили врачам за право получить медицинскую помощь или даже за необходимую транспортировку на машине скорой помощи. Они давали взятки полицейским, чтобы избежать штрафа за нарушение правил дорожного движения. Теперь они дают взятки за то, что просто идут по улице, работают, делают покупки, женятся или усыновляют ребенка — и всё это для того, чтобы не оказаться в разбомбленном окопе на передовой.

В последнее время уклонисты-беглецы стали уже массово, большими группами прорываться через Закарпатье и пересекать границу. Закарпатье — ворота Украины в Европу.

9 июня 32 человека прорвались через границу с Венгрией на грузовике с поддельными военными номерами. Грузовик был полон уклонистов и гнал на максимальной скорости по бездорожью в сторону соседней страны. Позже грузовик был обнаружен венгерскими пограничниками. А после и сами беглецы сдались венгерским властям в районе села Барабаш. Местные жители в комментариях местным СМИ утверждали, что беглецы были сотрудниками различных правоохранительных органов Украины, которым предстояла отправка на фронт.

Украинские солдаты и офицеры также всё чаще жалуются на неэффективную военную тактику своего высшего командования. Солдаты вынуждены сражаться за каждый дом и каждый клочок земли даже при самых неблагоприятных раскладах. Это объясняется тем, что военное командование вынуждено демонстрировать "эффективность" военному руководству США и НАТО, чтобы Украина продолжала получать финансирование и оружие.

Командир батальона ВСУ Иван Матейко в интервью журналу "Фокус" заявил, что военнослужащих жестко наказывают за оставление позиций. Ради пиара ВСУ не выводят людей даже из окруженного последнего дома в селе, чтобы начальство еще могло считать сам населенный пункт "украинским". "Потеря позиции наказывается. Это когда ты держишь крайний дом в селе только потому, что, пока ты в доме, село считается нашим. И плевать, сколько там людей ляжет за тот дом. И без разницы, что та хата уже в окружении неделю, туда нельзя довезти провизию, невозможно провести эвакуацию раненых и погибших", — говорит Матейко.

Икогда ситуация патовая, людей не хватает на оборону, принимается решение "в бой всех". То есть цель положенных жизни и здоровья людей — это боязнь потерять должность, боязнь быть наказанным.

Алексей Арестович*, бывший советник офиса президента Украины (2020–2023 гг.) и ультраправый идеолог, отмечает, что ВСУ не извлекают ничего нового из своего боевого опыта. Он сравнивает это с армией Советского Союза в Крыму во время Второй мировой войны. Арестович* пишет в Telegram: "Пробовали разные способы, все виды — от мобработы до морально-психологической. И к 43–44-му научились воевать. Красная Армия 41-го и 44-го — это небо и земля, потому что пробовали, пробовали, пробовали: 30 неудачных попыток, на 31-ю находили что-то".

"А что же с украинской, я себя спрашиваю? Наши доблестные вооруженные силы не хотят учиться, ничего не происходит. Вот я смотрю и пытаюсь понять: за 2,5 года “борьбы с исконным врагом” какие перемены произошли в вооруженных силах? Организационные хотя бы, в деле обобщения и накопления опыта хотя бы. Армия давно едет по инерции и просто стирается без попытки осмыслить, без попытки сделать какие-то выводы", — заявил Арестович*.

Лидер неонацистского военизированного батальона "Азов"** Дмитрий Кухарчук считает, что Киев проигрывает в конфликте. По его мнению, Российской Федерации не нужно молить о мире, так как она находится в гораздо более выгодном положении. "Сейчас мы проигрываем этот конфликт. Это очевидно. Мы теряем территории, мы теряем лучших людей. Многие говорят: “Всё идет хорошо, скоро мы заключим мирный договор с Россией”. Но главный вопрос заключается в том, зачем Российской Федерации нужны мирные переговоры?" Он считает, что тактика ползучего наступления ("бои на истощение"), которую выбрала российская армия, может привести к катастрофическим последствиям для Украины.

Несмотря на эти слова, президент России Владимир Путин озвучил конкретное, реальное мирное предложение по переговорам с Украиной. Украинские войска должны быть выведены с территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Киев должен отказаться от надуманных притязаний на Крым и вступления в НАТО.

Администрация США, а затем и Украины быстро, как по команде, отвергла это предложение. Ключевым камнем преткновения является не столько контроль над регионами, которые в настоящее время находятся под контролем России, сколько будущее членство Украины в НАТО. Североатлантический альянс использует Украину как марионеточное государство для борьбы с Россией, обещая членство.

Бывший украинский журналист, а ныне политический изгнанник Ростислав Ищенко заявил в статье, опубликованной 18 июня: "Россия заявляет о необходимости создания единой системы безопасности в Евразии, без участия неевразийских государств. Впервые, пусть и непрямо, Москва поставила вопрос о ликвидации НАТО, поскольку без американского военного присутствия в Европе блок теряет смысл, а США — неевразийская держава".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь обещает, что Украина вступит в НАТО, как только победит Россию, то есть "никогда". Несмотря на незавидную ситуацию, в которой оказался киевский режим, западные лидеры приказывают Украине воздерживаться от любых переговоров с Россией.

Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы (второго президента постсоветской Украины с 1995 по 2004 год, а ныне политолога) недавно написал в Telegram, что Запад вполне удовлетворен убийством украинских граждан руками капиталистической элиты страны. "Их это всё очень устраивает, что этому Зеленскому, Ермаку [руководителю офиса президента Украины], Арахамии [главе партии "Слуга народа"], Стефанчуку [спикеру Верховной Рады] и, естественно, этому Шмыгалю очень классно удается использовать украинцев как оружейный материал, пушечное мясо для того, чтобы останавливать сегодня Путина, чтобы он на них не лез".

Украинский режим получает от Запада всё больше финансирования и оружия и отправляет на смерть всё больше украинцев, чтобы угодить элитам стран НАТО.

Я периодически самолично наблюдаю столкновения между мирными жителями и сотрудниками ТЦК. Я был свидетелем того, как возмущенные женщины пытались вырвать своих сыновей и мужей из лап представителей военкоматов. "Пусть Зеленский идет в окопы! — кричали ​​они. — Пусть отправляет в бой своих собственных детей! Пусть Байден сам сражается с русскими!" Излишне говорить, что такое резкое снижение поддержки Киева и НАТО со стороны гражданского населения не сулит для них ничего хорошего.

Автор: Дмитрий Ковалевич (Dmitri Kovalevich) — специальный корреспондент Al Mayadeen English на Украине. Он рассказывает о мобилизации на Украине и ее последствиях.

* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** Террористическая организация, запрещенная в РФ.