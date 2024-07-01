Вагенкнехт: позиция Зеленского по окончанию конфликта далека от реальности

По мнению депутата Бундестага, конфликт закончится только тогда, когда Украина поменяет свою позицию

БЕРЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт полагает, что президент Украины Владимир Зеленский заблуждается в своем видении по поводу окончания конфликта с Россией.

Зеленский в Бундестаге говорил, о том, что конфликт в его стране "закончится на условиях Украины". "Это оторвано от реальности", - прокомментировала Вагенкнехт эти слова в эфире телеканал ZDF. "Пока Украина не поменяет свою позицию, конфликт будет продолжаться", - сказала она.

"Если продолжится так, как сейчас, то мы приблизимся к большой войне в Европе", - полагает политик.

"Мы должны завершить эту войну, поддержав страны, такие как Китай или Бразилия, которые говорят, что нам следует попытаться установить перемирие на существующей линии фронта и затем начать мирные переговоры, - добавила Вагенкнехт. - Тем, что мы больше не будем импортировать газ, мы войну не остановим".