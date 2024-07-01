Арабских карликов нельзя сравнивать с Путиным (Saut al-Iraq, Ирак)

Арабские режимы сами сдали свой суверенитет Западу, пишет Saut al-Iraq. Они получали огромные деньги за нефть и спускали их на войны. Теперь при создании нового мирового порядка арабам останется довольствоваться лишь ролью инструмента.

Несправедливо сравнивать лидеров арабских стран, которые были ставленниками Запада, с президентом России Владимиром Путиным или председателем КНР Си Цзиньпином. Несправедливо сравнивать Путина с Саддамом, Муаммаром Каддафи, Аль Саудом, Аль-Баширом, Мубараком и прочими.

Арабы — даже в доисламские времена — сами не изготавливали себе идолов, а привозили их из Персии, Синда и Индии. Один из будущих последователей суннитской исламской школы делал идолов из фиников, чтобы в случае голода их съесть. Приняв ислам, он выступил против Пророка Мухаммада и против того, чтобы тот составил письменное завещание относительно преемственности Али ибн Абу Талиба (Ali bin Abi Talib).

Границы арабских стран на Ближнем Востоке были проведены Великобританией и Францией до того, как Америка унаследовала британские королевства и колонии.

Арабские режимы — это колониальное творение. Конфликт между Западом и Советским Союзом отразился и на странах Ближнего Востока. Там произошло несколько военных переворотов, в результате которых были свергнуты арабские монархические режимы, связанные с колониальными державами. ЦРУ также преуспело в деле свержения арабских режимов, связанных с Великобританией. Например, свержение короля Фарука (Farouk) в Египте; поддержка баасистской революции в Ираке во главе с Абдель Керимом Касемом (Abdul Karim Qasim), которая освободила Ирак и вывела его из-под подчинения Великобритании.

Именно страны НАТО создали Каддафи и крысеныша Саддама. Они же создали ваххабитские такфиритские группировки, одну из которых, например, возглавлял Усама бен Ладен (Osama bin Laden). Североатлантический альянс вытеснил Советский Союз из Афганистана с помощью ваххабитов, денег стран Персидского залива и лжи о том, что после взятия Кабула Советы доберутся до теплых вод Персидского залива. Страны Персидского залива поверили в ложь военного блока. Их деньги и ваххабитские фетвы превратили движение "Братья-мусульмане"* в преступную террористическую группировку, а СССР был настолько истощен, что это привело к его краху и распаду.

Террористические акты 11 сентября, организованные Бен Ладеном, являются плодом ваххабитской такфиритской идеологии. Террористы не гнушаются атаковать гражданские объекты. Бен Ладен заманил Соединенные Штаты и НАТО в Афганистан, чтобы пустить им кровь. В итоге Америка ушла из Афганистана и передала афганский народ в руки террористической организации "Талибан"*. Она думала, что "Талибан"* продолжит враждебно относиться к России и Ирану, но произошло обратное. Талибы* изменили свое отношение к русским, иранцам и шиитам. И хотя "Талибан"* по-прежнему недолюбливает шиитов, они стали относиться к ним значительно лучше, чем раньше.

После краха Советского Союза страны Ближнего Востока в целом и арабские страны в частности не смогли сказать Америке "нет".

Соединенные Штаты оккупировали Афганистан и Ирак. Муаммар Каддафи был свергнут и убит ими в ходе "арабской весны". И он заслужил такой конец. Мы видели преступления, совершенные Саддамом и Каддафи. Саудовская Аравия приложила руку к террору "Братьев-мусульман"* и распространению такфиритской идеологии по всему миру. Они — презренные и вонючие орудия в руках колониальных держав. Месяц назад умер Салах Омар аль-Али (Salah Omar Al-Ali), один из лидеров баасистов, состоявший в родстве с Саддамом. В 2002 году Саддам заявил "Аль-Джазире", что начал войну против Ирана по приказу Запада. Из-за этого я покинул Ирак и поселился в Великобритании.

Абу Бакр аль-Багдади (Abu Bakr al-Baghdadi), по свидетельству Хиллари Клинтон, заявил, что ИГИЛ* было создано странами Персидского залива для достижения политических целей в Сирии и Ираке. Даже если Абу Бакр не является прямым творением Запада, в его окружении, безусловно, есть люди, связанные с разведслужбами стран Персидского залива и Запада, учитывая поступающие оттуда миллиарды долларов финансовой помощи.

Угрозы Абу Бакра аль-Багдади в адрес Запада после сдачи Мосула лидерами иракского отделения партии "Баас" — это большая ложь. После того, как он сыграл свою роль в уничтожении Ирака и Сирии, Запад ликвидировал его, чтобы скрыть свой позор.

Ситуация с революцией имама Хомейни в Иране совершенно иная. Исламская революция в Иране была направлена сразу против двух лагерей — восточного и западного. Советский Союз сотрудничал с НАТО против Исламской революции, используя своего покорного вассала Саддама (ныне "мертвую крысу"). Сопротивление ливанских шиитов оккупационным силам Израиля — это другое. Они выступают против иностранной оккупации Ливана, а не против самих ливанцев или присутствия палестинцев на ливанской территории, несмотря на причастность Арафата и палестинских организаций к убийству Имама Сайеда Мусы ас-Садра (Imam Sayyed Musa al-Sadr).

Если бы не оккупация израильским генералом Шароном (Sharon) южного Ливана и Восточного Бейрута с благословения лидера маронитов Пьера Жмайеля (Pierre Gemayel) и его сыновей, шииты Ливана не взялись бы за оружие. Но им пришлось это сделать, чтобы защитить суверенитет Ливана и освободить Восточный Бейрут и юг страны от израильской оккупации во главе с Шароном.

Произошедшее на Ближнем Востоке (то есть "арабская весна") было попыткой раздробить регион и провести новые границы. Однако шииты этому помешали. Религиозно-юридическое решение Али Систани (Ali al-Sistani) о джихаде превратило поражение в явную и очевидную победу.

Шиитские силы сопротивления, безусловно, платят высокую цену. Их лидеры, выступающие против пересмотра карт на Ближнем Востоке, становятся мишенями Запада.

Влиятельные страны Ближнего Востока — это Израиль, Турция и Иран. Они являются крупными государствами ближневосточного региона, а Египет — крупной, но "парализованной" арабской страной. Альтернативой режиму ас-Сиси являются "Братья-мусульмане"* — худшие преступники из всех политических движений в арабском и исламском мире.

Режимы в арабских странах не могут самостоятельно выбирать союзников и экономических партнеров без одобрения своих "хозяев", поскольку в противном случае их заменят на другие. За последние пять десятилетий мы видели, как сверхдержавы публично унижали и оказывали давление на арабских лидеров.

Арабские режимы не могут внести свой вклад в создание нового мирового порядка, потому что арабы — управляемый и угнетаемый народ. Во Второй мировой войне нацисты во главе с Гитлером вплотную подошли к мировому господству. Однако Всемогущий Аллах выставил против Гитлера праведного раба Сталина, который разгромил и уничтожил нацистов, взяв под контроль Восточную Европу и оккупировав половину Германии. Но зарождающаяся сверхдержава — Соединенные Штаты Америки — пересекла океан и достигла Франции; ее армия направилась в Западную Европу и установила контроль над Западной Германией.

Америка начала вести свои холодные войны и "горячие" конфликты. Она уничтожила Восточный блок и поддерживала коммунистических деятелей, которые в конечном итоге развалили Советский Союз.

Арабы — многострадальная нация. "Большая пятерка" (то же, что БРИКС. — Прим. ИноСМИ) пытается достичь взаимопонимания, чтобы разделить между собой сферы влияния в мире. Если взаимопонимание будет достигнуто, то благодарить за это нужно Россию и Китай.

Как арабы и наблюдатели, мы были свидетелями идиотизма крысеныша Саддама и карлика Муаммара Каддафи. Мы видели, как Соединенные Штаты приказали своему покорному вассалу Саддаму вторгнуться в Кувейт, когда Восточный блок доживал свои последние дни. Саддам вторгся в самый важный для американцев и НАТО регион под антиамериканскими лозунгами — в Кувейт, и угрожал Саудовской Аравии. Армии Америки и НАТО объединились с армиями десяти арабских стран, чтобы уничтожить крысиную армию Саддама в Кувейте. Мы видели, как всего за три дня в наземном сражении сдались в плен 78 тысяч иракских офицеров и солдат. Сейчас предпринимаются попытки назначить пенсии военнопленным Второй войны в Персидском заливе, несмотря на то что их выгнали из армии без пособия. Были проверены имена более 51 тысячи офицеров и солдат, и есть еще 10 тысяч человек, чьи документы не были найдены в организации Международного Красного Креста. Мое заявление о том, что 78 тысяч иракских офицеров и солдат были взяты в плен всего за 72 часа, не лишено доказательств, и текущие данные Министерства обороны Ирака подтверждают мои слова.

Представьте себе, что крысеныш Саддам наказал офицеров и солдат, не выплатив большинству из них пенсии, потому что те сдались в плен. К сожалению, офицеры и военнопленные во Второй войне в Персидском заливе прославляют его режим и хотят получать пенсии от нынешнего правительства.

Муаммар Каддафи выдвигал антиамериканские лозунги еще при Советском Союзе. В результате ВВС США разбомбили его резиденцию и убили некоторых членов его семьи. А после краха СССР он всеми способами пытался удержаться у власти. Он даже остановил свою программу по созданию ядерного оружия. Потом наступила "арабская весна". Такфиритские группировки "Братьев-мусульман"* пришли к власти, а сам Каддафи был убит при поддержке франко-американской авиации. Каддафи угрожал Западной Европе, отправляя ей наркотики. В результате, когда представилась возможность, его режим был свергнут. Сами же ливийцы, разгневанные на Каддафи, пытали, насиловали и в конечном итоге убили его как собаку.

Режимы ваххабитских бедуинских государств Персидского залива были и остаются лучшими финансистами. Они финансируют холодные войны и "горячие" конфликты НАТО. Именно они распространяли ваххабизм в эпоху борьбы альянса с коммунизмом еще при СССР. Арабы являются инструментами для реализации планов колониальных стран и не могут участвовать в формировании нового многополярного мирового порядка.

На прошлой неделе мы стали свидетелями важного события: Путин посетил КНДР и подписал "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", который предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения. Далее Путин посетил Вьетнам. Мы видели, как лидеры Северной Кореи и Вьетнама радовались визиту Путина.

Россия и Китай входят в "Большую пятерку" и обладают правом вето, и они, безусловно, способствуют поиску взаимопонимания с Америкой, Францией, Великобританией и, возможно, даже Германией, чтобы не дать миру окончательно сползти в ядерный хаос.

Китай — вторая после Соединенных Штатов экономика мира, которая связана со всеми странами Азии, Африки, Европы и Америки. Пекин заключает не военные союзы, а экономические соглашения. Экономическое взаимодействие, несомненно, лучше, чем военное сотрудничество, на которое выбрасываются огромные суммы денег.

Текущие конфликты приведут к тому, что "Большая пятерка" сядет делить сферы влияния между собой. Арабские страны будут поделены между пятью великими державами. Арабы находятся там, где им и положено быть. Им не занять достойное место среди великих наций. Арабам лучше не высовываться, чем становиться влиятельными. Потому что если арабы придут к власти, то возобладают опустошение и разрушения. По мнению Ибн Халдуна (Ibn Khaldun), арабы — враги цивилизации и урбанизации. За последнее столетие арабы получили триллионы долларов. Источником энергии для всего мира была арабская нефть. Но в итоге арабы тратили деньги на войны и не думали о поддержке экономики своих стран.

То, что пишут арабские СМИ, связанные с ваххабитскими бедуинскими странами, о глобальных событиях, — это и смех, и грех. Даже "левые" арабские интеллектуалы лицемерны и страдают от идеологических комплексов, которые превращают их в дешевый рупор, разжигающий конфликты между ваххабитскими бедуинскими государствами и шиитами.Прискорбно читать лонгрид "левого" интеллектуала об "Аль-Гадире", в котором написан полный бред. Азан — это призыв мусульман на молитву. Азан не является одним из столпов молитвы. Икамат (второй после азана призыв на молитву. — Прим. ИноСМИ) — тоже не является ни одним из столпов молитвы. Молитва начинается с произнесения намерения и такбиратуль-ихрама (слова "Аллаху Акбар", которыми человек открывает свою молитву. — Прим. ИноСМИ). Откуда ты это взял, о великий интеллектуал, что азан и икамат у шиитов стали столпами молитвы?

В заключение хочу сказать, что сообщения арабских СМИ со ссылкой на западных генералов о приближении широкомасштабной конфронтации — это часть пропагандистской войны между пятью сверхдержавами. Не было и не будет никакой мировой ядерной войны, которая уничтожит весь земной шар.

Визиты Путина и российско-китайское сотрудничество направлены на поиск взаимопонимания с Америкой, Францией и Великобританией и достижение соглашения о разделе сфер влияния.

Автор статьи: Наим аль-Хашеми аль-Хафаджи (نعيم الهاشمي الخفاجي)

* запрещенные в России террористические организации.