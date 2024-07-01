Имитация цели и поражение БПЛА: во Франции заявляют о найденном решении в борьбе с дронами

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Массовое применение дронов в украинском конфликте заставляет разработчиков по всему миру искать способы нейтрализации угрозы с их стороны. Тем более уже не за горами применение стай БПЛА.

Французская компания Safran заявила о найденном её специалистами решении, позволяющим эффективно бороться с беспилотниками.

Комплекс Skyjacker способен изменять траекторию движения беспилотника, уводя его от истинной цели путем имитации сигналов спутниковой навигации. Данный механизм, действуя совместно с РЛС, системой оптико-электронной идентификации и средствами поражения, способен эффективно уничтожать дроны и их стаи. Дальность работы комплекса составляет до 10 км.

Комплекс состоит из командного пункта, управляющего всей системой; одного или нескольких передатчиков, осуществляющих спуфинг; радиолокационного и оптико-электронного оборудования (радары, прицелы, радиочастотные детекторы и прочее); средств поражения, роль которых могут играть лазеры, средства РЭБ и ударные системы.

Skyjacker может быть исполнен как в мобильной, так и в стационарной версиях, например, на кораблях.

Как утверждается, новая система успешно показала себя в ходе учений Coubertin LAD II, которые проводили воздушно-космические силы страны. Планируется её задействовать и во время проведения Олимпийских игр в Париже.