Войти
Военное обозрение

Имитация цели и поражение БПЛА: во Франции заявляют о найденном решении в борьбе с дронами

494
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Массовое применение дронов в украинском конфликте заставляет разработчиков по всему миру искать способы нейтрализации угрозы с их стороны. Тем более уже не за горами применение стай БПЛА.

Французская компания Safran заявила о найденном её специалистами решении, позволяющим эффективно бороться с беспилотниками.

Комплекс Skyjacker способен изменять траекторию движения беспилотника, уводя его от истинной цели путем имитации сигналов спутниковой навигации. Данный механизм, действуя совместно с РЛС, системой оптико-электронной идентификации и средствами поражения, способен эффективно уничтожать дроны и их стаи. Дальность работы комплекса составляет до 10 км.

Комплекс состоит из командного пункта, управляющего всей системой; одного или нескольких передатчиков, осуществляющих спуфинг; радиолокационного и оптико-электронного оборудования (радары, прицелы, радиочастотные детекторы и прочее); средств поражения, роль которых могут играть лазеры, средства РЭБ и ударные системы.

Skyjacker может быть исполнен как в мобильной, так и в стационарной версиях, например, на кораблях.

Как утверждается, новая система успешно показала себя в ходе учений Coubertin LAD II, которые проводили воздушно-космические силы страны. Планируется её задействовать и во время проведения Олимпийских игр в Париже.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
Safran
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
07.12.2009
Морские беспилотные авиационные системы: сегодня и завтра
19.11.2009
Продавать по бумажке
01.07.2009
Новинки парижского салона
23.07.2008
Военный Фарнборо
17.04.2008
"СКОРПИОН" С ЧЕЛЯБИНСКОЙ РОДОСЛОВНОЙ. РОССИЯ И ИОРДАНИЯ РЕАЛИЗУЮТ РЯД СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ВТС
29.01.2008
ОАО "Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля" на выставке "Беспилотные многоцелевые комплексы в интересах ТЭК UVS-TECH 2008"
22.08.2007
Авиакосмический слет. В Жуковском открылся МАКС-2007
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы