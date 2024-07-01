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Военное обозрение

Южная Корея создаёт три новые версии истребителя KF-21 Boramae

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Источник изображения: topwar.ru

Концерн KAI, завершив создание национального истребителя KF-21 Boramae, ведет работы над тремя новыми версиями многоцелевой машины.

Как указывается на южнокорейском портале Biz.HanKook, новыми модификациями станут самолет РЭБ, истребитель с расширенными возможностями и экспортный вариант. На данный момент работа финансируется за счет собственных средств KAI.

Версия KF-21EA (Electronic Attack) должна стать аналогом EA-18G Growler, производимого для ВМС США. Предполагается, что он будет построен на базе двухместной модификации KF-21B, причем второй член экипажа будет оператором радиоэлектронных систем. Планируется, что самолет будет нести три контейнера РЭБ (на переднем пилоне и на подвесках под крылом) и два контейнера РЭР (на законцовках консолей крыла). Самолет будет вооружен ракетами, аналогичными противорадиолокационной AARGM-ER.

Источник изображения: topwar.ru

Вариант KF-21EX представляет собой радикальное развитие KF-21 в направлении самолета пятого поколения (ранее эта итерация называлась KF-21 Block 3). Это должно быть достигнуто в первую очередь за счет оснащения самолета отсеком вооружения, способным вместить 4 дальнобойных УРВВ Meteor или 8 управляемых ракет (барражирующих боеприпасов) «воздух-поверхность». Также планируется установить РЛС с АФАР и новый комплекс ПВО, а также расширить сетецентрические возможности.

KF-21EX войдет в состав разрабатываемой KAI боевой системы NACS (Next Air Combat System), которая подразумевает интеграцию пилотируемых истребителей, ударных БПЛА и спутников. Это долгосрочная программа, которую планируется завершить в 2039 году. Разработку собственно KF-21EX ожидается закончить к 2036 году.

Экспортный вариант KF-21SA должен будет иметь максимально открытую архитектуру, чтобы обеспечить широкие возможности интеграции в истребитель различных радиоэлектронных систем и вооружений по желанию потенциальных клиентов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Продукция
EA-18
Компании
KAI
Проекты
АФАР
БПЛА
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