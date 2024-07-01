Первая очередь индийской орбитальной космической станции будет готова к 2028 году

Полностью станция должна быть готова к 2035 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июня. /ТАСС/. Первая очередь индийской орбитальной космической станции будет построена к 2028 году, а целиком станция должна быть готова к 2035 году. Об этом сообщил телеканалу NDTV глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх.

"Сейчас мы ее [станцию] проектируем. Первая очередь орбитальной станции должна быть построена к 2028 году. Мы подготовили, точнее, разработали рабочий проект, который может быть запущен ракетой-носителем LVM3. Итак, в 2028 году мы приступим к запуску первого модуля", - сказал он.

Глава ISRO также сообщил, что его команда подготовила полный отчет по проекту и смету расходов на утверждение правительства. На первом этапе космическая станция будет предназначена и спроектирована для работы в роботизированном режиме.

"Начнем с робототехники, потому что этот процесс должен увенчаться успехом, чтобы создать возможности для пилотируемых космических полетов", - отметил глава ISRO. Он указал, что астронавты должны начать работать на станции к 2035 году.

В октябре 2023 года премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал ISRO к 2035 году создать первую индийскую обитаемую космическую станцию на орбите Земли, а к 2040-му высадить на Луну индийский экипаж.