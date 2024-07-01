Двое индийских астронавтов пройдут подготовку в NASA

На МКС отправится один из них

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июня. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) и американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ведут по графику работу по отправке астронавта из Индии на Международную космическую станцию (МКС). Как сообщил в эфире телеканала NDTV глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх, NASA подготовит двух индийцев, один из которых отправится на МКС.

"Из четырех астронавтов, выбранных Индией, двое будут отправлены в NASA для обучения, а один из них будет отобран для космической миссии. Двое других также пройдут подготовку другого типа <...>. Таким образом все четверо пройдут определенные уровни подготовки в рамках этой программы. Многие инженеры также пройдут обучение в NASA", - сказал Сомнатх.

Глава индийского космического ведомства отметил, что не существует определенных сроков отправки индийца на борту американской ракеты на МКС, поскольку NASA "может использовать имеющиеся у нее аппараты для своих национальных обязательств". Запуск корабля, в котором полетит индийский астронавт, был запланирован на конец этого года, но он вероятно может быть отложен, поскольку "происходит много событий", сообщил глава ISRO. "Но когда это произойдет, миссия будет называться Axiom 4", - добавил Сомнатх.

Он указал, что результаты совместной программы ISRO и NASA будут использованы для подготовки первого самостоятельного полета индийского экипажа на орбиту Земли.

В настоящее время Индия имеет четырех человек, готовящихся к космическому полету. В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к августу 2022 года, когда Индия будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль". Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" сейчас запланирована на 2025 год. Четверо членов национального индийского экипажа ранее прошли подготовку в российском Звездном городке и теперь продолжают тренировки в Индии.