Индия разрабатывает ракету нового поколения для доставки людей на Луну

Новый носитель получил название NGLV и будет иметь двигатели на жидком кислороде и метане для нижних ступеней

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июня. /ТАСС/. Индия приступила к работе над ракетой-носителем нового поколения для программы по доставке индийских астронавтов на Луну. Об этом сообщил в интервью телеканалу NDTV глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх.

По его информации, новый носитель получил название NGLV (Next Generation Launch Vehicle) "Сурья" (бог солнца в индуизме). "Мы строим новую ракету под названием NGLV или "Сурья". В настоящее время она находится в стадии проектирования и будет иметь новый двигатель на жидком кислороде и метане. Ракета будет иметь двигатели на жидком кислороде и метане для нижних ступеней, а верхние ступени будет иметь криогенный двигатель", - сказал Сомнатх.

"Именно ракета "Сурья" отправит индийский корабль на поверхность Луны, будем надеяться, к 2040 году", - добавил он.

Индия в последнее время активно развивает национальные космические программы, в том числе лунную. 23 августа 2023 года спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" успешно прилунился в районе Южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Южноазиатская республика также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны. В октябре прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал космическое ведомство страны к 2040 году доставить на Луну первую экспедицию индийских астронавтов.