Войти
ТАСС

Индия разрабатывает ракету нового поколения для доставки людей на Луну

448
0
0
Индийская ракета с автоматической лунной станцией «Чандраян-3» перед запуском на космодроме Шрихарикота
Индийская ракета с автоматической лунной станцией «Чандраян-3» перед запуском на космодроме Шрихарикота.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Dipa Chakraborty

Новый носитель получил название NGLV и будет иметь двигатели на жидком кислороде и метане для нижних ступеней

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июня. /ТАСС/. Индия приступила к работе над ракетой-носителем нового поколения для программы по доставке индийских астронавтов на Луну. Об этом сообщил в интервью телеканалу NDTV глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх.

По его информации, новый носитель получил название NGLV (Next Generation Launch Vehicle) "Сурья" (бог солнца в индуизме). "Мы строим новую ракету под названием NGLV или "Сурья". В настоящее время она находится в стадии проектирования и будет иметь новый двигатель на жидком кислороде и метане. Ракета будет иметь двигатели на жидком кислороде и метане для нижних ступеней, а верхние ступени будет иметь криогенный двигатель", - сказал Сомнатх.

"Именно ракета "Сурья" отправит индийский корабль на поверхность Луны, будем надеяться, к 2040 году", - добавил он.

Индия в последнее время активно развивает национальные космические программы, в том числе лунную. 23 августа 2023 года спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" успешно прилунился в районе Южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Южноазиатская республика также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны. В октябре прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал космическое ведомство страны к 2040 году доставить на Луну первую экспедицию индийских астронавтов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Компании
ISRO
Проекты
Луна
Похожие новости
24.10.2013
Индия переносит старт своего марсианского аппарата на 5 ноября
22.10.2013
Индия отправит через неделю свой первый аппарат к Марсу
25.02.2013
Индия планирует миссию на Марс в октябре
19.09.2012
Индия запустит в ноябре 2013 года беспилотный аппарат к Марсу
28.09.2011
На Марс через Луну
27.07.2011
Заявка на лидерство в космосе
26.04.2007
Индия вошла в клуб "космических извозчиков"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы