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ТАСС

Китай запустил спутник Zhongxing-3A

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Chang Zheng 7
Chang Zheng 7.
Источник изображения: wikimedia.org

Он вышел на запланированную орбиту

ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Китай запустил спутник с космодрома Вэньчан на побережье южной островной провинции Хайнань. Об этом сообщило Центральное китайское телевидение.

Спутник Zhongxing-3A был запущен в 19:57 по пекинскому времени (14:57 мск) модифицированной версией ракеты-носителя Changzheng-7 и успешно вышел на запланированную орбиту.

Разработанный как спутник связи и вещания, он будет предоставлять услуги ретрансляции радио- и телевизионных сигналов.

Это 526-й пуск ракет-носителей серии Changzheng. 

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Китай
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