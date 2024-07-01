Китай запустил спутник Zhongxing-3A

Он вышел на запланированную орбиту

ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Китай запустил спутник с космодрома Вэньчан на побережье южной островной провинции Хайнань. Об этом сообщило Центральное китайское телевидение.

Спутник Zhongxing-3A был запущен в 19:57 по пекинскому времени (14:57 мск) модифицированной версией ракеты-носителя Changzheng-7 и успешно вышел на запланированную орбиту.

Разработанный как спутник связи и вещания, он будет предоставлять услуги ретрансляции радио- и телевизионных сигналов.

Это 526-й пуск ракет-носителей серии Changzheng.