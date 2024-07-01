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Военное обозрение

Показаны кадры полёта украинского дрона с противотанковой миной ТМ-62

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть полет украинского беспилотника, транспортирующего противотанковую мину ТМ-62, масса которой, как известно, составляет 9,5 килограммов.

Противник заявляет, что дальность полета беспилотника этого типа в один конец составляет пять километров. БПЛА способен находиться в воздухе на протяжении семи минут.

Также сообщается, что боевики киевского режима все чаще начали сопровождать свои тяжелые беспилотники "Баба-яга" парами легких FPV-дронов, оснащенных ночными камерами и тепловизорами. Данная связка стала ответом на выстраивание бойцами российской армии эффективной противодроновой обороны, ключевую роль в которой играют пулеметные роты с тепловизорами.

Теперь же, как только пулеметный расчет открывает огонь по ночному бомбовозу, противник сразу же пытается атаковать позиции пулеметчиков при помощи FPV-беспилотников.

Кроме того, украинские боевики массово применяют дроны для минирования дорог в тылу позиций ВС РФ. Тяжелые беспилотники "Баба Яга" в сумерках сбрасывают мины в заданном квадрате. При этом основной расчет противника на то, что водители транспортных средств не заметят разбросанные на дороге мины и наедут на них.

В ходе СВО FPV-дроны применяются изобретательнее и хитрее. Так, операторы БПЛА сажают дроны неподалеку от используемых противником дорог, ждут, пока в поле зрения появится вражеская техника либо группа пехоты, после чего атакуют из засады.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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