Войти
Военное обозрение

«Оснащены эффективным разведывательным оборудованием»: Финляндия закупила самолеты MVX

504
0
0
Визуализация самолета MVX

Финская пограничная служба заказала два новых самолета морской разведки MVX у компании Sierra Nevada Corporation, которая обязалась создать их на базе Bombardier Challenger 650.

Пограничники в настоящее время эксплуатируют два устаревших Dornier Do 228 для выполнения наблюдательных миссий над морем. Больше самолетов этого типа у финских силовых ведомств не имеется. В последние годы Dornier всё реже подымались в воздух, и стало ясно, что время их службы на исходе.

Новые самолеты MVX обойдутся в €163 млн и благодаря высокой стоимости устанавливаемого на них оборудования будут иметь широкие возможности.

Машины будут оснащены эффективным разведывательным оборудованием и зашифрованными каналами передачи данных

- пояснили в пограничной службе.

Как указывается в издании Naval News, самолет MVX станет полноценной многоцелевой ISR-платформой, то есть будет отвечать за разведку, в том числе районов, находящихся в глубине границы. Ожидается, что он будет действовать не только над водными просторами, но и займется патрулированием вдали от моря, подобно французскому Atlantique 2, летающему над Сирией и Ираком.

Новый разведывательный самолет значительно повысит возможности Финляндии в решении задач по охране границ и безопасности на море, что важно в нашей трудно прогнозируемой обстановке

- заявили в пограничной службе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Сирия
Финляндия
Продукция
Dornier 228
Компании
Bombardier
Dornier
SNC
Похожие новости
22.09.2011
В тройку крупнейших мировых импортеров ОБТ за период 2003-2010 гг. входят Египет, Испания и Греция - ЦАМТО
08.12.2010
ВМФ РФ не нужны тактические береговые ПКРК?
30.07.2010
"БРОНЯ" для Египта
02.07.2010
Тбилисский авиазавод стал военным предприятием
17.11.2009
Противотанковое управляемое вооружение отвечает современным требованиям
19.04.2007
Игла ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы