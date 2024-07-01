«Оснащены эффективным разведывательным оборудованием»: Финляндия закупила самолеты MVX

Визуализация самолета MVX Визуализация самолета MVX

Финская пограничная служба заказала два новых самолета морской разведки MVX у компании Sierra Nevada Corporation, которая обязалась создать их на базе Bombardier Challenger 650.

Пограничники в настоящее время эксплуатируют два устаревших Dornier Do 228 для выполнения наблюдательных миссий над морем. Больше самолетов этого типа у финских силовых ведомств не имеется. В последние годы Dornier всё реже подымались в воздух, и стало ясно, что время их службы на исходе.

Новые самолеты MVX обойдутся в €163 млн и благодаря высокой стоимости устанавливаемого на них оборудования будут иметь широкие возможности.

Машины будут оснащены эффективным разведывательным оборудованием и зашифрованными каналами передачи данных

- пояснили в пограничной службе.

Как указывается в издании Naval News, самолет MVX станет полноценной многоцелевой ISR-платформой, то есть будет отвечать за разведку, в том числе районов, находящихся в глубине границы. Ожидается, что он будет действовать не только над водными просторами, но и займется патрулированием вдали от моря, подобно французскому Atlantique 2, летающему над Сирией и Ираком.

Новый разведывательный самолет значительно повысит возможности Финляндии в решении задач по охране границ и безопасности на море, что важно в нашей трудно прогнозируемой обстановке

- заявили в пограничной службе.