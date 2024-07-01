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Военное обозрение

«Будут прорывать оборону противника»: США предлагают Греции модернизировать БМП Bradley для себя и для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

США предоставляют Греции на «бесплатной» основе 62 подержанные единицы M2A2 Bradley: машины должны пройти капитальный ремонт и усовершенствование до стандарта M2A3 или M2A4, прежде чем поступить на вооружение армии. Еще 102 экземпляра M2A2 Вашингтон передает за небольшую плату.

Данные машины находятся в плохом состоянии

- говорится в издании SavunmaSanayiST.

Как указывается, греческая делегация посетила США для осмотра «подаренной» техники, ознакомления с пакетами модернизации и обсуждения деталей работ, то есть фактически для переговоров по приобретению бронемашин.

Отмечается, что поставки Bradley в Грецию вызвали гневную реакцию на Украине, где вынуждены пользоваться автомобилями для борьбы с российскими войсками.

Как указывается в греческом издании Птнон, Афины запросили у Вашингтона 300 экземпляров M2A2 по процедуре EDA (как списанную матчасть) и 500 в рамках коммерческой сделки. Эти 800 машин должны занять в механизированных боевых порядках место устаревших американских БТР M113.

Источник изображения: topwar.ru

Они заменят М113 в составе маневренных подразделений и позволят последним осуществлять наступательные действия, прорывая оборонительные линии противника

- поясняется в греческой прессе.

По словам автора, параллельно с переговорами, которые ведутся с Вашингтоном, Берлин пытается навязать Афинам БМП Lynx, однако командование и власти не устраивает их высокая стоимость. Это же касается и шведской CV90. Приобретение в Европе более дешевой подержанной техники, такой как БМП Marder, нецелесообразно, так как «её запас сокращается из-за поставок Украине».

Как отмечается, США предлагают модернизировать на греческих производственных мощностях 800 М2A2 до уровня М2А4, при этом половина машин из этого числа должна быть передана Украине. Остающиеся Афинам 400 единиц обойдутся бюджету в €3-5 млн за экземпляр: такая высокая цена предусматривает полное снаряжение БМП и установку «системы самозащиты» (вероятно, имеется в виду монтаж ДЗ BRAT).

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
США
Украина
Продукция
Bradley
M113 БТР
Град РСЗО
Проекты
CV-90
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