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Военное обозрение

Опубликованы кадры полёта одного из переданных ВСУ вертолётов Sea King

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть один из переданных Киеву правительством ФРГ военно-транспортных вертолетов Sikorsky S-61 Sea King. На кадрах можно увидеть полет такого вертолета над водоемом. На борту нанесены украинские опознавательные знаки.

Вертолет Sea King был разработан компанией Sikorsky Aero Engineering Corporation в конце 50-х годов прошлого века по заказу ВМС США. Серийное производство машин этого типа было запущено в 1961 году. С тех пор вертолеты Sea King применялись во время войны во Вьетнаме, на Фолклендах, в Афганистане и ряда других вооруженных конфликтов.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

В начале текущего года правительство Германии объявило о передаче боевикам киевского режима шести подлежавших списанию, но оставшихся на балансе бундесвера машин этого типа. Это решение Берлина резко раскритиковал военный обозреватель газеты Bild Юлиан Репке, отметивший, что после 50 лет эксплуатации вертолеты являются абсолютно непригодными для применения в боевых условиях. Репке также назвал передачу Киеву списанных вертолетов прямой угрозой для жизни летчиков ВСУ, которых и так с каждой неделей становится все меньше.

Немецкий обозреватель также подчеркнул, что в 2006 году для обеспечения одного часа полета Sea King требовалось от 50 до 60 часов обслуживания, то сейчас в условиях мирного времени это соотношение составляет 1 к 120, а в военное — еще больше.

В конце февраля 2024 года некоторая часть из шести поставленных Германией вертолетов Sea King была уничтожена в результате ракетного удара ВС РФ по Гвардейской авиационной базе НГУ (в/ч 2268) в Александрии.

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Страны
Афганистан
Вьетнам
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
SH-3
Компании
Sikorsky Aircraft
Минoбороны РФ
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