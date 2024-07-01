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Военное обозрение

Британская компания разработала систему прорыва минных полей RCV-Pioneer

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Источник изображения: topwar.ru

Британская компания Pearson Engineering разработала систему прорыва минных полей RCV-Pioneer.

Мы реагируем на рост спроса, вызванный распространением противотанковых мин на Украине и угрозой, создаваемой с их стороны солдатам

- отметили в компании.

В качестве шасси может использоваться широкий спектр беспилотной техники, такой как TRX от General Dynamics, M3 Ripsaw от Textron и Type-X от Milrem. На эти платформы устанавливается система RCV-Pioneer, состоящая из плуга шириной в колею в передней части (предназначенного для защиты самой машины) и сплошного плуга в задней части. Такая компоновка снижает тяговое усилие, что позволяет использовать технику с силовой установкой небольшой мощности.

Обе секции размещаются на одной раме, которая может устанавливаться на подходящее шасси за короткое время.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании EDR Magazine, подразделения ВСУ в ходе контрнаступления 2023 года часто сталкивались с обширными и плотными минными полями, прикрытыми эшелонированной российской обороной. Завязнув в заграждении, украинская техника становилась мишенью для всевозможных средств поражения. Поэтому необходимо искать эффективные способы преодоления минных полей. Одним из возможных решений является продукт RCV-Pioneer.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Компании
General Dynamics
Textron
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