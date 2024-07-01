Al Hadath: Путин преподал США урок – не стоит недооценивать своего противника

Пока США пребывали в эйфории от своей глобальной гегемонии, в мире появились новые полюсы влияния, пишет Al Hadath. Так, Путин восстановил былую славу России и дал Запад отпор: превратить государство с глубокой историей и четкими геополитическими целями в послушную страну не выйдет.

После неожиданного краха и распада Советского Союза в конце 1991 года Запад во главе с Америкой не позволял России выйти из-под его влияния. Он попытался навязать ей свою либеральную идеологию и "запереть Россию в России", не давая ей играть никакой реальной политической роли на глобальном и региональном уровнях и не учитывая её геополитические и экономические интересы. Правление Бориса Ельцина, которого поддерживала Америка, представляло собой горький опыт: Москве пытались навязать западные взгляды. Именно против такой прозападной политики восстал Владимир Путин, придя к власти в 2000 году.

Удалось ли Западу осуществить свой план? Правильнее было бы спросить: не поторопился ли Запад во главе с США с попытками навязать Российской Федерации свою жесткую политику и превратить ее из полуимперского государства с глубокой историей и четкими геополитическими целями в послушную страну?

Способствовала ли эйфория от победы Америки над Советским Союзом в холодной войне сегодняшним достижениям России? Она начала СВО в феврале 2022 года, а до этого – вернула Крым. Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Запад с его ценностями и экспансионистской политикой НАТО представляет угрозу для России, и подчеркивал, что не потерпит этого.

90-е годы и начало XXI века стали пиком военно-политического могущества США, когда они фактически управляли миром, устанавливая правила игры и дирижируя глобальными политическими конфликтами. Америка считала, что однополярный мир никуда не денется или что она всегда сможет его защитить. Однако после событий 11 сентября 2001 года США быстро переключились на проблемы Ближнего Востока и борьбу с терроризмом. Они увязли в Афганистане и Ираке. Тем временем Путин нашел возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь свои мечты о восстановлении былой славы России.

Это не означает, что США забыли про Россию, просто в тот период у них были иные внешнеполитические приоритеты, что привело к изменению баланса сил в мире. Китай начал развиваться семимильными шагами, вернулась сильная Россия. И теперь они вместе работают над формированием нового многополярного мира.

Уроки, которые можно извлечь из этих двух периодов – периода после распада Советского Союза и эйфории однополярного западноцетричного мира во главе с США и периода после событий 11 сентября и оккупации Ирака, – заключаются в следующем.

Во-первых: не давите на своего противника слишком сильно, чтобы тот не отомстил вам, когда представится такая возможность, и не давайте ему возможность восстать против системы, которую вы невольно создали своими руками.

Во-вторых: оставьте гибкими свои стратегические приоритеты, чтобы вы могли легко маневрировать на всех аренах конфликтов. Если, конечно, вы хотите сохранить глобальное лидерство.

В-третьих: в мире нет второстепенных держав, и каждая страна, какой бы маленькой она ни была, может влиять на глобальные конфликты.

И последнее: не стоит недооценивать своего противника и то, на что он способен, чтобы не быть застигнутыми врасплох.

Конечно, есть и другие уроки, которые страны и общества могут извлечь из этих двух периодов. Россия усвоила уроки, полученные из опыта прошлых лет, независимо от того, согласны мы с политикой Путина или нет.

Автор: Махмуд Салех Ширвани (محمود صالح شيرواني)