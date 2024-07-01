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РИА Новости

ВСУ развернули РЭБ у белорусской границы и делают проходы в минных полях

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Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

ВСУ развернули у границы с Белоруссией РСЗО, тяжелую артиллерию и бронетехнику

МОСКВА, 29 июня/ Радио Sputnik. Подразделения украинской армии развернули системы радиоэлектронной разведки возле границы с Белоруссией, сообщил командующий силами специальных операций по идеологической работе полковник Вадим Лукашевич.

"Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле", – приводит слова Лукашевича пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что в Минске располагают данными, что Украина стягивает к границе войска, вооружение и военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня и тяжелая дальнобойная артиллерия, добавил представитель белорусского военного командования.

"По нашим оценкам, у ВСУ не все хорошо на фронте. Несмотря на огромные потери, нехватку техники, они стягивают к нашим границам большое количество личного состава. Военнослужащие ВСУ постоянно занимаются пиаром того, что якобы сооружают оборонительные позиции, строят оборонительные сооружения, минно-взрывные заграждения на нашей границе", – сказал Лукашевич.

По его словам, этим "пытаются показать всем, что они якобы готовятся защищаться".

"Но мы точно знаем, что в ряде минно-взрывных заграждений имеются проходы, они их оборудовали. С какой целью, для чего они это сделали? Наверняка, чтобы в дальнейшем через эти проходы была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам, дабы на нашей белорусской земле провести диверсии, террористические акты", – продолжил командующий белорусскими силами спецопераций по идеологической работе.

Он отметил, что подразделения ВСУ также развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи наших границ, широко используют беспилотные летательные аппараты, периодически они, нарушая границу, залетают на нашу территорию".

С учетом оперативной обстановки военнослужащие белорусских сил спецопераций "заряжены на качественное выполнение поставленных задач", заверил полковник.

"Мы готовы к любым провокациям, мы готовы дать отпор любому противнику. Население Республики Беларусь может быть уверено в том, что подразделения сил специальных операций сделают все возможное и даже невозможное, чтобы защитить Республику Беларусь", подчеркнул Лукашевич.

Радио Sputnik сообщило, что на боевое дежурство возле границы Белоруссии с Украиной с полным боекомплектом заступил боевой расчет дивизиона РСЗО "Полонез".

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.

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Страны
Белоруссия
США
Украина
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