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В технополисе "ЭРА" обсудили применение инновационных решений при создании перспективных образцов ВиВТ

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Источник изображения: Егор Алеев/ ТАСС

ЦАМТО, 28 июня. В военном инновационном технополисе (ВИТ) "ЭРА" 28 июня прошла стратегическая сессия под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова.

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, руководители органов военного управления и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в ходе заседания стратегической сессии обсуждались инновационные решения по носимому вооружению, средствам ближнего боя и беспилотным авиационным системам безаэродромного базирования с учетом опыта боевого применения в ходе специальной военной операции.

Д.Мантуров отметил важность организованного на площадке ВИТ "ЭРА" формата взаимодействия между всеми участниками, задействованными в производстве продукции ОПК.

"Боевая экипировка, носимое вооружение, средства ближнего боя и беспилотники – все это очень востребованная, самая массовая номенклатура, используемая в подразделениях Минобороны. Требования ко всем этим средствам динамично меняются. При этом в текущей ситуации время на их доработку исчисляется даже не месяцами, а днями", – подчеркнул Д.Мантуров.

В рамках мероприятия на базе ВИТ "ЭРА" была представлена обширная экспозиция роботизированных комплексов, ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, средств их обнаружения и противодействия, комплексов ретрансляции связи и автоматизированные системы управления.

Были продемонстрированы ключевые направления развития боевой экипировки военнослужащих нового поколения, в состав некоторых образцов такой экипировки включена новая (шестая) система робототехнического обеспечения (беспилотные летательные аппараты, наземные робототехнические комплексы, экзоскелеты активного и пассивного классов). Она позволяет эффективно интегрироваться военнослужащему в единую цифровую платформу взаимодействия подразделений Вооруженных Сил РФ. Новые виды экипировки могут обладать "умными" элементами, в том числе с применением искусственного интеллекта.

"Минобороны России совместно с ВПК, правительством России и Народным фронтом продолжает важную на сегодняшний день работу по поиску инновационных решений для обеспечения технологического суверенитета при создании боевой экипировки, вооружения, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы", – сказал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

После практической апробации образцы будут направлены в зону проведения СВО.

В рамках экспозиции также были широко представлены различные комплектующие отечественного производства для сборки дронов и готовые БЛА различного назначения, обладающие высокими результатами по достигнутым функциональным характеристикам. В одном ряду с зарекомендовавшей себя в ходе проведения СВО линейкой FPV-дронов были представлены модернизированные и новые образцы с улучшенными характеристиками.

"В ходе проведения мероприятий стратегической сессии хорошей традицией стало проведение выставки различных комплексов, в том числе РЭБ и БЛА. Важно отметить, что эта выставка растет, и на ней появляются новые предприятия и организации, значит есть развитие", – подчеркнул заместитель главы российского военного ведомства.

Кроме того, участникам стратегической сессии представили изделия, созданные представителями "народного ВПК", которые были доработаны специалистами технополиса "ЭРА", что позволило улучшить заявленные характеристики и повысить эффективность их применения в зоне проведения СВО. Военный инновационный технополис "ЭРА" является "единым окном" передовых идей и прорывных технологий, в том числе для "народного ВПК".

"В целом, у предприятий, в том числе у малых и средних компаний есть и заделы, и компетенции, и настрой решать непростые технологические задачи. Обязательно нужно продолжать оказывать им в этом максимальное содействие. Отдельно хотел бы сказать, что в текущем месяце Указом Президента утверждены приоритетные направления научно-технологического развития, а также перечень важнейших наукоемких технологий. Это должно быть ориентиром нашей работы. Особенно в части развития и использования для решения боевых задач технологий робототехники, искусственного интеллекта, технического зрения, микроэлектроники и фотоники. Здесь важно правильно выстроить канал доведения результатов фундаментальной науки до их прикладного внедрения", – подчеркнул Д.Мантуров.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БПЛА
РТК
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