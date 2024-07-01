США запустили на орбиту разведывательный спутник NROL-186

Запуск миссии NROL-108 на ракете Falcon 9 Full Thrust Block 5. Густой белый дым, вылетающий из-под стартового стола — на самом деле водяной пар. Незадолго до зажигания двигателей в пространстве под ними формируется водяная завеса, которая гасит акустические волны и ударную волну, возникающую при контакте истекающих из сопел газов с твердой поверхностью.

Вашингтон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Ракета Falcon 9 в субботу по московскому времени вывела на орбиту спутник NROL-186 в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX

Запуск ракеты со спутником радиоэлектронной разведки был осуществлен с базы американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в пятницу в 20:14 по Тихоокеанскому времени США (в субботу в 6:14 МСК).

Детальные сведения о предназначении спутника строго засекречены за исключением того, что его работа будет сосредоточена на перехвате радиосигналов.