США запустили на орбиту разведывательный спутник NROL-186

Вашингтон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Ракета Falcon 9 в субботу по московскому времени вывела на орбиту спутник NROL-186 в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX
Запуск ракеты со спутником радиоэлектронной разведки был осуществлен с базы американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в пятницу в 20:14 по Тихоокеанскому времени США (в субботу в 6:14 МСК).
Детальные сведения о предназначении спутника строго засекречены за исключением того, что его работа будет сосредоточена на перехвате радиосигналов.