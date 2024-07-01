Показаны кадры работы американской летающей батареи Ghostrider

Источник изображения: topwar.ru

После того как Москва и Пхеньян заключили военный союз, США решили «потрясти мускулами» у границ КНДР: военные учения проводятся, сменяя друг друга без остановки.

В них принимают десятки самолетов, сухопутные боевые порядки и флотилии нескольких стран с участием авианосца, обыгрывая различные боевые сценарии, в том числе отработку превентивного ядерного удара. Основными «партнерами» Вашингтона в ходе этих маневров являются Сеул и Токио.

Источник изображения: topwar.ru

Одним из упражнений стало нанесение авиаудара по условному противнику, в роли которого выступил небольшой скалистый островок вблизи Корейского полуострова. В «налёте» принял участие самолет AC-130J ВВС США и сопровождавшие его KF-16 – это обозначение состоящих на вооружении Сеула американских истребителей.

Источник изображения: topwar.ru

AC-130J Ghostrider («Призрачный гонщик») относится к типу летающих батарей или «ганшипов» – самолетов, предназначенных для оказания огневой поддержки сухопутным подразделениям. Обычными средствами поражения, устанавливаемыми на ганшипы, являются пулеметы и артиллерия различных типов калибра. Однако Ghostrider оснащается, кроме 30- и 105-мм пушек, высокоточными авиабомбами, противорадиолокационными ракетами и ракетами Hellfire.

Источник изображения: topwar.ru

Именно последними AC-130J наносил удар по острову. Соответствующие кадры были показаны в сети.