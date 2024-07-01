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Интерфакс-АВН

Генсек ООН 3-4 июля посетит Казахстан, где примет участие в саммите ШОС+

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Астана. 29 июня. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в рамках поездки по Центральной Азии посетит с официальным визитом Казахстан, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщило в субботу представительство ООН в республике.

"3-4 июля он посетит Алматы и Астану, где проведет встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, другими высокопоставленными лицами и сотрудниками ООН", - говорится в сообщении.

В представительстве ООН отметили, что Гутерриш приглашен на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Астане 4 июля, он выступит с речью на сессии "ШОС плюс".

"Ожидается, что генеральный секретарь ООН подчеркнет необходимость подтвердить нашу общую приверженность многостороннему подходу, основанному на Уставе ООН, международном праве и Всеобщей декларации прав человека, отметив, что главной целью нашей многосторонней системы должен быть мир. Ожидается, что он также подчеркнет, что сегодняшние глубокие глобальные разногласия мешают странам объединиться для решения двух серьезных угроз, возникающих в связи с изменением климата и цифровыми технологиями", - отмечается в сообщении.

Саммит ШОС в Астане пройдет в формате ШОС+, с участием государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу.

В ШОС входят девять государств-членов - Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государства-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Монголия.

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