Шлем пилота за 400 000 долларов.

Источник изображения: topwar.ru

В Telegram-канале «Крылья Войны» вышла интересная статья о третьем поколении шлема для пилотов истребителя F-35, разработанном компанией Collins Aerospace. Шлем получил название «Genesis III» или HMDS Gen 3 и стоит 400 000 долларов.

Авторы разработки утверждают, что такая цена оправдана, так как шлем делает самолёт прозрачным для пилота — его обзор ничего не ограничивает. На внешней поверхности установлены шесть видеокамер, которые передают на шлем изображения со всех сторон. Пилот видит объединённую цифровую визуализацию всего пространства вокруг на 360 градусов. При желании можно сделать прозрачными и элементы управления, увидеть пространство под самолётом вплоть до земли.

Отсутствие ограничений в обзоре позволяет использовать дополненную реальность для вывода полезной информации. Также на фюзеляже расположены инфракрасные камеры, что даёт возможность видеть в полной темноте. Но область обзора ограничена — всего 30 на 40 градусов.

Встроенная система наведения шлема позволяет отмечать любые объекты в небе и на земле просто движением глаз. Шлем выдерживает перегрузки при катапультировании на скорости до 1000 км/ч.

Однако есть и существенный минус HMDS Gen 3 — это сугубо штучное изделие. Требуется сделать 3D-сканирование головы конкретного пилота для получения лекал, по которым вырезается индивидуальная внутренняя подкладка. Очень тщательно измеряется расстояние между глазами и от глаз до визора, чтобы обеспечить правильный вывод изображения.

Внутри тяжёлого (2,3 кг) шлема очень много сложной аппаратуры, и крайне важно, чтобы он идеально прилегал к голове. После изготовления шлема пилот становится его «заложником» — он не может поменять причёску, его лицо не должно пострадать от драки или болезней, даже растолстеть нельзя. Каждые 120 дней проводится проверка соответствия головы и шлема, иначе нельзя гарантировать надёжную работу систем визуализации.

За почти полмиллиона долларов предлагается достаточно хрупкая штуковина, «заточенная» под одного конкретного человека. Существует множество вариантов, при которых этот человек может прекратить свой контракт с ВВС...