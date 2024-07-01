Войти
Военное обозрение

Западные эксперты: с российскими планирующими бомбами сложно бороться

448
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Фото: РИА Новости

20 июня российские Вооружённые силы впервые применили планирующую бомбу ФАБ-3000 М-54 весом три тонны против украинских позиций в городе Липцы.

Это событие свидетельствует о том, что российским инженерам удалось интегрировать столь крупную и массивную бомбу в один из действующих типов тактических самолётов.

Западные эксперты не располагают информацией о том, какой именно самолёт применил ФАБ. Предположительно, это был Сухой 34. Кроме того, для западных специалистов остаётся неясным, сколько комплектов таких бомб имеется в распоряжении России.

Если планирующие бомбы ФАБ станут стандартным элементом российского арсенала, это может значительно усилить разрушительную мощь российских ВВС в отношении пехоты, считают западные эксперты.

Против планирующих бомбардировок поможет только западное оружие

Даже сравнительно небольшие планирующие бомбы стали серьёзной проблемой для украинских военных из-за своей разрушительной силы.

В последние дни осады Авдеевки было сброшено более ста таких бомб. Если Россия начнёт использовать трёхтонные бомбы, то удерживать укреплённые позиции украинской пехоте будет крайне трудно, считают западные эксперты.

Поскольку планирующие бомбы очень сложно сбить, Украине остаётся только использовать средства ПВО западного производства. С их помощью можно было бы сбивать российские тактические самолёты, которые сбрасывают планирующие бомбы, а также наносить удары по местам их базирования. Однако для этого Украине нужно гораздо больше западного оружия, включая ракеты Patriot. Кроме того, ей необходимо разрешение на использование этого оружия против российской территории.

США устанавливают новые приоритеты в области противовоздушной обороны

В ответ на растущую угрозу применения планирующих бомб США объявили 20 июня о пересмотре приоритетов в поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot внешним партнёрам. Это решение направлено на обеспечение надлежащего снабжения Украины. Однако пройдёт некоторое время, прежде чем поставки будут осуществлены и угроза, исходящая от планирующих бомб, уменьшится.

По сравнению с некоторыми отечественными экспертами, на Западе признают эффективность применения ФАБ-3000 нашими ВКС. Однако не стоит обольщаться этим признанием. Выводы, которые делают на Западе, призывают к повышению эскалации и переходу так называемых «красных линий».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Сухой ПАО
Похожие новости
18.09.2020
Отечественные поставщики готовы вытеснить западное оружие с турецкого рынка
20.09.2018
Vecernji list (Хорватия): Российская суперармия уже не похожа на неповоротливую Красную армию
12.09.2018
Гуаньча (Китай): Что показала "Армия-2018"? (часть 1)
25.11.2014
Зачем Россия вооружает Китай
21.11.2014
Китайский клон "Сухого"
14.03.2012
Почему востребовано русское оружие
13.07.2010
К оружию! Первый заместитель министра обороны Владимир Поповкин раскрыл планы переоснащения армии – полный текст интервью
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы