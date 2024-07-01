Западные эксперты: с российскими планирующими бомбами сложно бороться

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20 июня российские Вооружённые силы впервые применили планирующую бомбу ФАБ-3000 М-54 весом три тонны против украинских позиций в городе Липцы.

Это событие свидетельствует о том, что российским инженерам удалось интегрировать столь крупную и массивную бомбу в один из действующих типов тактических самолётов.

Западные эксперты не располагают информацией о том, какой именно самолёт применил ФАБ. Предположительно, это был Сухой 34. Кроме того, для западных специалистов остаётся неясным, сколько комплектов таких бомб имеется в распоряжении России.

Если планирующие бомбы ФАБ станут стандартным элементом российского арсенала, это может значительно усилить разрушительную мощь российских ВВС в отношении пехоты, считают западные эксперты.

Против планирующих бомбардировок поможет только западное оружие

Даже сравнительно небольшие планирующие бомбы стали серьёзной проблемой для украинских военных из-за своей разрушительной силы.

В последние дни осады Авдеевки было сброшено более ста таких бомб. Если Россия начнёт использовать трёхтонные бомбы, то удерживать укреплённые позиции украинской пехоте будет крайне трудно, считают западные эксперты.

Поскольку планирующие бомбы очень сложно сбить, Украине остаётся только использовать средства ПВО западного производства. С их помощью можно было бы сбивать российские тактические самолёты, которые сбрасывают планирующие бомбы, а также наносить удары по местам их базирования. Однако для этого Украине нужно гораздо больше западного оружия, включая ракеты Patriot. Кроме того, ей необходимо разрешение на использование этого оружия против российской территории.

США устанавливают новые приоритеты в области противовоздушной обороны

В ответ на растущую угрозу применения планирующих бомб США объявили 20 июня о пересмотре приоритетов в поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot внешним партнёрам. Это решение направлено на обеспечение надлежащего снабжения Украины. Однако пройдёт некоторое время, прежде чем поставки будут осуществлены и угроза, исходящая от планирующих бомб, уменьшится.

По сравнению с некоторыми отечественными экспертами, на Западе признают эффективность применения ФАБ-3000 нашими ВКС. Однако не стоит обольщаться этим признанием. Выводы, которые делают на Западе, призывают к повышению эскалации и переходу так называемых «красных линий».