НАТО подготовило «ловушку» для российских самолетов

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В западных источниках появилась информация о «ловушке», которую НАТО расставило для российских истребителей над Чёрным морем.

Англичане демонстративно направили в район Севастополя самолёт RC-135W. Два истребителя Eurofighter Typhoon сопровождали его, при этом у них были включены транспондеры. В какой-то момент оба истребителя сделали вид, что отошли от самолёта ДРЛОиУ, который обеспечивает дальнее радиолокационное обнаружение и наведение, и российские истребители приблизились к оставшемуся в одиночестве RC-135W.

Оказалось, что за самолётом ДРЛОиУ в «тени» находилась ещё одна пара «Еврофайтеров», которые летели с выключенными транспондерами. Из-за численного превосходства противника российской паре истребителей пришлось отойти.

Западные блогеры с радостью хвалят изобретательность англичан, отмечая, что они «повеселились за счёт российских пилотов».