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Военное обозрение

День кораблестроителя

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Источник изображения: topwar.ru

Ежегодно, 29 июня, в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник люди, так или иначе связанные с отраслью военного и гражданского судостроения.

Стоит отметить, что День кораблестроителя в России был официально учрежден относительно недавно. Соответствующее постановление было подписано правительством РФ в 2017 году. Таким образом, это один из самых молодых профессиональных праздников у нас в стране.

Чего не скажешь о русском судостроении в целом. Ведь первый корабль, построенный на государственные средства и получивший название «Орел», был заложен на верфи в селе Дединово Коломенского уезда 29 июня 1667 года. Именно к этому событию, когда царем Алексеем Михайловичем был подписан соответствующий указ, и приурочено данное празднование.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что отечественные кораблестроители добились впечатляющих результатов в своей деятельности. Причем речь идет как о военном, так и о гражданском флоте.

В частности, Россия входит в список шести стран, располагающих атомными подводными лодками. При этом именно в нашей стране была построена самая крупная и мощная в мире АПЛ проекта 941 «Акула». Данная субмарина имела в длину почти 173 метра, а её высота от киля до верхней точки рубки составляла 26 метров (почти 9-этажный дом). При этом данный гигант мог развивать скорость до 50 км/ч под водой и считался одной из самых малошумных АПЛ.

Впрочем, есть у российского кораблестроения и другие рекорды. Например, именно наша страна владеет самым крупным в мире ледокольным флотом. Что немаловажно, в его составе имеются не только дизельные, но и суперсовременные, мощные атомные ледоколы.

Еще у нас есть уникальная дрейфующая исследовательская станция «Северный полюс», которую уже прозвали «МКС на льду», так как ее оборудование позволяет проводить передовые исследования, но не в космосе, а в Арктике.

Стоит отметить, что выше приведена лишь часть достижений нашей судостроительной отрасли. При этом благодаря высокой квалификации и упорному труду наших кораблестроителей она продолжает активно развиваться, полностью покрывая потребности страны как в гражданских судах, так и в военных кораблях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
941 Акула
Арктика
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