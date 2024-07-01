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ТАСС

Херш заявил, что Байден напрасно финансирует Украину

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Источник изображения: Александр Река/ ТАСС

Американский журналист подчеркнул, что Киеву не одержать победу в конфликте с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден напрасно направляет деньги Киеву, Украине не одержать победу в конфликте с Россией. Об этом в своем блоге на портале Substack написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"На Украине Байден финансирует войну, которую [Киев] не сможет выиграть, и в то же время он отказывается участвовать в переговорах, которые могут положить конец этой бойне", - написал Херш. Такой же "парадокс" наблюдается в подходе Вашингтона к ближневосточному конфликту, добавил журналист. "Байден и его советники по вопросам внешней политики призывают к прекращению огня в Газе и в то же время продолжают поставки вооружений [Израилю], из-за которых прекращение огня становится менее вероятным", - объяснил он.

"В реальности <...> президент просто больше не в состоянии осознавать противоречия политики, которую проводит он и его внешнеполитические советники. У Америки не может быть президента, который не понимает, [какой документ] он подписывает. Стоящие у власти люди должны отвечать за свои поступки, а прошлая ночь (первые дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа - прим. ТАСС) показала США и всему миру, что наш президент явно не соответствует этому", - заключил Херш.

В Атланте (штат Джорджия) в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Кроме того, теледебаты впервые проводились в июне, за четыре месяца до ноябрьских выборов главы государства. Байдену и Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. Микрофоны политиков были отключены, пока их не просили начать говорить. Телекомпания CNN уже заявила, что выступление Байдена породило панику в рядах Демократической партии, а телеканал NBC оценил его, как "коллективное самоубийство" демократов. Журнал Newsweek присудил победу Трампу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден слабо начал свое выступление на дебатах.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. 

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