Сбить или не сбить: как бороться с беспилотниками США над Черным морем

Министр обороны поручил Генштабу разработать меры в ответ на американские провокации

Участившиеся полеты американских разведывательных дронов у границ России вызывают озабоченность военного руководства. 28 июня министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по оперативному реагированию на провокации США с пролетом беспилотников над акваторией Черного моря. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что у военных есть определенные методы воздействия на летательные аппараты, находящиеся в нежелательной близости от зоны проведения спецоперации.

Возросшая активность

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по оперативному реагированию на провокации США с пролетом беспилотников над Черным морем.

В Минобороны отмечают возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотников США над акваторией Черного моря. Они проводят разведку и дают целеуказания высокоточному оружию, поставляемому ВСУ западными государствами, для нанесения ударов по объектам России.

«Это свидетельствует о всё большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима», — заявили в Минобороны.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Tylir Meyer Источник изображения: iz.ru

В ведомстве отметили, что такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. «Ответственность за это будут нести страны НАТО», — заключили в военном ведомстве.

— Оперативное реагирование означает, что, если беспилотник появляется, моментально поднимаются самолеты, приводятся в готовность средства ПВО, — рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов. — Чтобы оказать воздействие на беспилотник без применения оружия, надо летать рядом с ним, чтобы оказать воздействие спутной струей, например. Но это опасно, не стоит этим заниматься. Если есть у тебя оружие, какой смысл в подобных маневрах? Стрельнул, и всё. Всё зависит от того, будет ли разрешение на применение оружия или нет. Нечего им там летать. Они же не просто разведку ведут, а дают целеуказание ракетам, которые стреляют по нам.

Летчики могут сбивать беспилотники, если им дадут на это разрешение, рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО Герой России Валерий Горбенко.

— По моему мнению, надо закрыть небо в этих нейтральных водах в связи с боевыми действиями, как это в подобных случаях делают американцы. Это вызовет, конечно, протесты, но, на мой взгляд, это самый лучший вариант. Если вдруг кто-то появится, надо сбивать. Небольшие беспилотники можно сбить без применения оружия, маневрами, например пролететь над ним, слить над ними керосин. Но фактически получается, что мы всё равно сбили аппарат.

Сбивать беспилотники над нейтральными водами нельзя, уверен редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев, но есть и другие методы.

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— Они находятся над нейтральными водами, а то, что нам это не нравится, с точки зрения международного права — наша проблема. Но можно устроить помехи этим аппаратам, — пояснил эксперт «Известиям». — Можно ставить помехи, которые не будут восприняты как сбитие беспилотника, но он не будет видеть, будут поставлены помехи работе радаров, навигации. Еще один способ — если рядом будут находиться самолеты с включенными радарами, радиостанциями, системами постановки помех, физически закрывающие обзор, — это тоже способ неконтактного нарушения функционирования этих аппаратов.

По словам Дмитрия Корнева, висящие над нейтральными водами беспилотники очень важны для Соединенных Штатов.

— Они мониторят весь юг специальной военной операции и прилегающих российских регионов, включая Крым, — рассказал эксперт. — Они мониторят переговоры, радиоизлучение, работу радиостанций, имеют возможность получать какую-то картинку, могут использовать радары контроля наземной обстановки. Всеми доступными средствами они получают всю информацию, которую могут получить. Если где-то появился новый источник нескольких радиостанций, значит, там что-то происходит, если где-то появляется техника, они могут ее видеть. Дальность действий современных радаров такого рода более 200 км, из нейтральных вод они могут наблюдать много разных объектов. Если они передают эту информацию ВСУ, тут и возникают проблемы, которые нас беспокоят.

Американские беспилотники постоянно находятся в небе над нейтральными водами. Не обходится без инцидентов. 24 июня появилась информация, что западный дрон Global Hawk вел разведку у черноморского побережья в районе Крыма. МиГ-31 пролетел рядом с ним на очень большой скорости, создав «турбулентность», после чего в параметрах полета БПЛА произошли некоторые изменения. В результате он развернулся и полетел домой. Источники «Известий», знакомые с ситуацией, подтвердили достоверность информации.

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Air Force Источник изображения: iz.ru

Кроме того, 15 июня беспилотник военно-морских сил (ВМС) США, который вел разведку неподалеку от Крымского полуострова, подал аварийный сигнал, а после приземлился на Сицилии.

До этого, 5 июня, разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk, принадлежащий военной авиации США, заметили над Черным морем примерно в 250 км от Ялты.

А 26 мая RQ-4B Global Hawk был замечен в Черном море недалеко от Сочи. Согласно траекторной карте, БПЛА отправился с военной базы Сигонелла в Италии.

Самым громким инцидентом стало падение беспилотника MQ-9 Reaper («Жнец») 14 марта прошлого года. Американская сторона обвинила в этом Россию, впрочем, о применении оружия речи не шло. ВВС США назвали действия России «безрассудными, экологически необоснованными и непрофессиональными». По данным российского военного ведомства, в результате резкого маневрирования американский аппарат перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. При этом сопровождавшие его российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, сообщили в МО РФ.

Не только над Черным морем

Провокации с использованием американских беспилотников происходят регулярно не только над черноморской акваторией, но и в небе Сирии.

«27 июня над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7 тыс. до 8 тыс. м произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», — сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

По его словам, российский летчик продемонстрировал высокий профессионализм и своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения.

Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии, подчеркнул Попов.

Ранее, 23 июня, авиация коалиции 11 раз нарушила воздушное пространство Сирии четырьмя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и одним многоцелевым беспилотником MQ-1C.

21 июня генерал-майор Юрий Попов сообщил, что беспилотники коалиции MQ-9 трижды опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России в Сирии.

Роман Крецул

Юлия Леонова