Reuters: США намерены 1 июля объявить о новом пакете военной помощи Украине

По сведениям агентства, в него, в частности, войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов HAWK

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена в понедельник, 1 июля, объявить о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $150 млн. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

По его сведениям, в пакет, в частности, войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов HAWK. Эти и другие вооружения будут переданы Киеву со складов Пентагона.

Ранее американские СМИ сообщали, что власти США 25 июня объявят о выделении пакета военной помощи Украине на $150 млн.