GN: Россия начала новую фазу спецоперации — разрушение украинской ПВО

Ситуация для ВСУ становится все сложнее, поскольку русские начали применять уже ФАБ-3000, пишет GN. Проблема усугубляется тем, что у США просто кончаются ракеты для систем ПВО. Если русские начнут применять эти мощные ФАБы массово, вся украинская противовоздушная оборона будет сломлена.

Зоран Метер

Американский аналитик пишет, что ситуацию для Киева дополнительно усложняет тот факт, что у США просто кончаются ракеты для систем противовоздушной обороны и что Вашингтон больше не может поставлять их всем своим союзникам. Говорится, что США уже сообщили Израилю и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, что все ракеты ПВО теперь будут передаваться только Украине, а всем остальным придется подождать. Тем временем ситуация для украинских сил становится все сложнее, поскольку русские начали применять новое ужасающее оружие.

Первый, второй и даже третий случай, когда российские силы применили авиационные бомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции против украинских позиций, отмечены на фронте к северу от второго по величине украинского города Харькова.

Такие бомбы даже при меньшей мощности (ФАБ-1500) обладают огромным разрушительным действием, что подтвердили боевые действия под Авдеевкой в 20 километрах к западу от Донецка, когда российские силы брали город в феврале текущего года. В этой связи интересно будет узнать последствия применения этого страшного оружия еще большей мощности, которое, помимо прочего, сильнейшим образом действует на психику солдат в зоне его применения. Это подтверждается свидетельствами украинских солдат, которые были вынуждены оставить Авдеевку, бросив склады с боеприпасами, а это явный признак того, что отступали они внезапно и неожиданно. А ведь русские безуспешно пытались окружить и взять этот город еще с начала спецоперации на Украине в 2022.

Характеристики

ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) — это фугасный авиационный боеприпас весом три тонны, оснащенный соответствующим модулем. Благодаря этому усовершенствованию бомба превращается в высокоточное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 70 километров от точки запуска. Отклонение от заданной цели колеблется в пределах пяти — двадцати метров, что делает бомбу эффективной для применения с учетом ее мощности. ФАБ-3000 содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества, что делает ее одним из самых разрушительных боеприпасов, которые вообще применяются в современных вооруженных конфликтах.

УМПК, то есть универсальный модуль планирования и коррекции, который устанавливается на авиационные бомбы. После сбрасывания бомбы с самолета этот модуль открывается на определенной высоте (он оснащен крыльями), и бомба начинает планировать к цели с помощью навигационной системы. Это техническое решение позволяет наносить точные удары по неприятельским целям на значительном расстоянии от точки запуска, минимизируя риск для самолетов-носителей, которым в противном случае приходилось бы летать значительно ближе к непосредственной зоне вооруженного конфликта. Это значительно снижает риск успешной работы вражеской системы ПВО.

В данной бомбе почти вдвое больше взрывчатого вещества, чем в ФАБ-1500, а точнее на 1400 килограммов больше. Вес собственно металлического корпуса бомбы составляет еще 1600 килограммов. Именно он, разрушаясь во время взрыва, превращается в смертоносные поражающие элементы. Его фрагменты больших размеров могут разрушить и небольшие строения.

Недостатки

Главная проблема ФАБ-3000 заключается именно в его большой массе. Самолет Су-34, который является носителем этих бомб, тоннажем три тонны может нести только одну ФАБ-3000. Это повышает требования к точности данных о цели, так как промахи убыточны. Кроме того, чтобы обеспечить дальность и точность, и сам модуль УМПК должен достигать внушительных размеров. Увеличены несущая площадь крыла, а также полезная площадь аэродинамических рулей управления, что делает ФАБ-3000 и ее самолеты-носители более заметными для радаров.

Во время боевого вылета летчик, таким образом, может поразить только одну цель, что ограничивает возможности российских военно-воздушных сил по сравнению с применением двух-четырех бомб ФАБ-1500, когда экипаж бомбардировщика Су-34 получает возможность нарушить целостность обороны противника на расстоянии нескольких километров. Иными словами, для поражения нескольких целей потребуется применить стратегический ракетоносец Ту-22М3, который легко обнаружить радарами, а значит он станет очень уязвим для неприятельской системы ПВО.

Наследие СССР

Эта бомба, как и ее меньшие аналоги, ФАБ-1500, ФАБ-500 и ФАБ-250, — наследие времен Советского Союза, и у России их еще много на складах. Советская военная доктрина предусматривала их применение для ударов по большой концентрации сил НАТО в случае войны с ним и для разрушения укрепленных объектов. Поскольку, к счастью, такой войны между СССР и НАТО так и не началось, эти бомбы остались лежать без применения.

Российская военная промышленность более года назад начала их модернизацию, то есть оснащение означенным модулем и наладила их серийное производство. Применять эти модифицированные бомбы на украинском фронте российские войска начали во второй половине прошлого года. Исключением оставалась только ФАБ-3000. Ее применять начали совсем недавно.

На прошлой неделе статья на эту тему вышла в американском специализированном издании The National Interest, где написано, что украинские силы попали в трудную ситуацию из-за того, что российские воздушно-космические силы усилили удары с применением означенных ФАБ-3000 с УМПК.

Военный аналитик Брэндон Уэйчерт пишет, что украинские силы еще не знают способа, чтобы защититься от этого оружия, и поэтому положение украинских вооруженных сил на передовой неизбежно ухудшится.

По мнению автора статьи, начав применение этих бомб, россияне начали новую фазу украинского конфликта, во время которой российские войска будут разрушать украинскую противовоздушную оборону, которую уже расшатывают несколько месяцев.Применение этих бомб станет важнейшим элементом российской расширенной стратегии.

Брэндон Уэйчерт пишет, что ФАБ-3000, взрываясь, эффективно поражает большое пространство, и защищаться от нее крайне сложно. В случае массового применения этого мощного оружия, вся украинская противовоздушная оборона будет сломлена.

В той же статье американского издания говорится, что ситуацию для Киева дополнительно усложняет тот факт, что у США просто кончаются ракеты для систем противовоздушной обороны и что Вашингтон больше не может поставлять их всем своим союзникам.

Сказано, что США уже сообщили Израилю и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, что все ракеты ПВО теперь будут передаваться только Украине, а всем остальным придется подождать.

В этой связи Брэндон Уэйчерт отмечает, что по всем этим причинам необходимо как можно скорее прекратить огонь на Украине.

Польша признает: все уходит на Украину

Тут я бы напомнил, что несколько дней назад и польское военное руководство откровенно сообщило, что США не смогут передать Варшаве новые зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". При этом поляки, будучи верным союзником, охарактеризовали подобное решение Вашингтона как полностью оправданное, так как Украина сейчас для НАТО все же стоит в приоритете, а Польша и так находится под американским, точнее натовским, "зонтиком" безопасности.

Однако, например, Швейцария не защищена натовским "зонтиком", а она тоже, еще задолго до Польши, сообщила, что США не отправят ей уже заказанные системы ПРО "Пэтриот". С другой стороны, за исключением Германии, другие члены НАТО не спешат отправлять новые "Пэтриоты" Киеву (Испания и Греция).

А ведь Украина сейчас больше всего нуждается как раз в зенитных ракетных комплексах, особенно после того, как россияне начали применять ФАБ-3000.

Недавно пришла новость о том, что швейцарское правительство одобрило снабжение Украины швейцарским оружием, которое находится в других странах.

Несомненно, это не понравилось Москве, которая уже ранее предупреждала Берн, что Швейцария стремительно отходит от своей нейтральной позиции в отношении украинского вооруженного конфликта. В последний раз это было сказано накануне недавней (состоялась в середине июня) двухдневной международной мирной конференции по Украине, которая прошла в этой стране без участия России (ее туда даже не пригласили).