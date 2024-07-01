Войти
ТАСС

Мантурову и Евкурову представили комплект обмундирования ВКПО 3.2 с перспективным жилетом

457
0
0
Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: ТАСС

В состав комплекта также вошли шлем с повышенными защитными характеристиками и дополнительные элементы экипировки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представил первому вице-премьеру Денису Мантурову и замминистра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову перспективный комплект экипировки военнослужащего, в том числе всесезонный комплект полевого обмундирования ВКПО 3.2 и перспективный бронежилет. Об этом сообщили в концерне.

"Концерн "Калашников" представил перспективный комплект экипировки военнослужащего в модернизированной маскировочной расцветке на сессии под руководством первого вице-премьера правительства Российской Федерации Дениса Мантурова в военном технополисе "Эра" в Анапе", - сказали там.

Отмечается, что в состав комплекта разработки "Триада-ТКО" вошел новый комплект обмундирования ВКПО 3.2, перспективный бронежилет с системой распределения веса и интегрированной транспортировочной системой, шлем с повышенными защитными характеристиками и дополнительные элементы экипировки.

В пятницу в технополисе прошла стратегическая сессия под руководством Мантурова, в которой участвовали замминистра обороны Евкуров, руководители органов военного управления и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На ней обсуждались инновационные решения по носимому вооружению, средствам ближнего боя и беспилотным авиационным системам безаэродромного базирования с учетом опыта применения в спецоперации.

Ранее "Калашников" сообщил о начале компанией "Триада-ТКО" поставок обновленного ВКПО 3.0 для военнослужащих в цифровой расцветке. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Мантуров Денис
Похожие новости
30.05.2016
Оборонку поддержат тощим рублем
18.05.2016
Мартышкин ГОЗ
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
05.12.2014
В Подмосковье появится уникальный комплекс для демонстрации последних достижений военной промышленности
22.08.2014
Ожидается участие Президента РФ в конференции ВПК
06.06.2007
Утверждено решение о выплате "Роствертолом" дивидендов за 2006 год
13.02.2007
Корпорация "Оборонпром" стремится к серьезному увеличению доли гособоронзаказа в общем объеме производства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы