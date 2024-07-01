Мантурову и Евкурову представили комплект обмундирования ВКПО 3.2 с перспективным жилетом

В состав комплекта также вошли шлем с повышенными защитными характеристиками и дополнительные элементы экипировки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представил первому вице-премьеру Денису Мантурову и замминистра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову перспективный комплект экипировки военнослужащего, в том числе всесезонный комплект полевого обмундирования ВКПО 3.2 и перспективный бронежилет. Об этом сообщили в концерне.

"Концерн "Калашников" представил перспективный комплект экипировки военнослужащего в модернизированной маскировочной расцветке на сессии под руководством первого вице-премьера правительства Российской Федерации Дениса Мантурова в военном технополисе "Эра" в Анапе", - сказали там.

Отмечается, что в состав комплекта разработки "Триада-ТКО" вошел новый комплект обмундирования ВКПО 3.2, перспективный бронежилет с системой распределения веса и интегрированной транспортировочной системой, шлем с повышенными защитными характеристиками и дополнительные элементы экипировки.

В пятницу в технополисе прошла стратегическая сессия под руководством Мантурова, в которой участвовали замминистра обороны Евкуров, руководители органов военного управления и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На ней обсуждались инновационные решения по носимому вооружению, средствам ближнего боя и беспилотным авиационным системам безаэродромного базирования с учетом опыта применения в спецоперации.

Ранее "Калашников" сообщил о начале компанией "Триада-ТКО" поставок обновленного ВКПО 3.0 для военнослужащих в цифровой расцветке.