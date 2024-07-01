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ТАСС

Эксперт заявил, что Байден и Трамп дезинформированы о ситуации на Украине

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Пожарные на Украине. Архивное фото
Пожарные на Украине. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh Kiper

Действующий президент США Джо Байден убежден, что Владимир Путин хочет возродить СССР, а затем намерен напасть на Европу, заявил профессор политологии Университета штата Род-Айленд Николай Петро

ВАШИНГТОН, 28 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Действующий президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп продемонстрировали во время теледебатов в четверг вечером, что они дезинформированы о ситуации, сложившейся на Украине. Такую точку зрения изложил корреспонденту ТАСС профессор политологии Университета штата Род-Айленд Николай Петро.

"Эти дебаты показали, что дезинформация об этой войне [на Украине] достигает самых высоких уровней в правительстве США. Байден убежден, что [президент РФ Владимир] Путин хочет возродить СССР, а затем намерен напасть на Европу. Это резко отличается от заявленных Путиным целей: [России нужны] гарантии того, что Украина останется нейтральной и не вступит в НАТО, что НАТО не превратит Украину в вооруженный антироссийский плацдарм на своей границе, а также, что гражданские права пророссийски настроенных украинцев будут защищены", - подчеркнул профессор, специализирующийся на вопросах, связанных с Россией и Украиной.

Кроме того, продолжил он, "Трамп так же дезинформирован, когда говорит, что Россия никогда бы не вторглась [на Украину], потому что США могли бы истощить ее с помощью международных санкций".

Оба политика некомпетентны во многих важных сферах, считает Петро. "Похоже, ни один из этих двух [потенциальных] кандидатов [в президенты США] не понимает, как работает мировая экономика, как сильно США зависят от свободной торговли и как нынешняя американская политика подрывает влияние Америки во всем мире", - подчеркнул он.

"Проще говоря, они не понимают ограничений, налагаемых на власть США, и это должно лишить любого из них возможности претендовать на государственную должность", - заключил профессор.

В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Трамп, независимо от своего статуса в будущем, поймет безальтернативность предложений Путина по Украине. Рябков, говоря о восприятии предложения Путина американскими политиками, отметил, что "Трамп - это не вся элита США". Республиканец во время теледебатов с Байденом заявил, что не считает приемлемыми выдвинутые Путиным условия мира на Украине. 

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Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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