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ТАСС

ФСБ получила доступ к документам призывников

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Источник изображения: Марина Лысцева/ ТАСС

Службу ранее также наделили правом участвовать в отборе призывников для срочной службы в этой структуре

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности сможет изучать документы призывников, претендующих на прохождение срочной службы в этом ведомстве. Это следует из постановления правительства РФ.

"Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности, в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан", - говорится в постановлении кабмина.

Ранее ФСБ наделили правом участвовать в отборе призывников для срочной службы в этой структуре.

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешил проходить службу по призыву в органах ФСБ. Ранее такая возможность предусматривалась только для служащих по контракту.

© Официальный интернет-портал правовой информации

Источник изображения: © Официальный интернет-портал правовой информации


  

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