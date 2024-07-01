«Мечты о гиперзвуке отложены»: в индийской прессе недовольны нежеланием России предоставить технологии для ракеты BrahMos-2

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Авиационный вариант «БраМос»

Благодаря переданным Россией технологиям в процессе совместной разработки ПКР «БраМос» Индия совершила значительный скачок в развитии ракетостроения. Нью-Дели интегрирует данное оружие с различными носителями, занимается его модернизацией и постепенно выводит на мировой рынок.

Индийское руководство рассчитывало на аналогичный сценарий при реализации программы BrahMos-2, надеясь на прорыв в области гиперзвука.

Переговоры между Индией и Россией по BrahMos-2, похоже, зашли в тупик. Мечты о гиперзвуке отложены

- отмечается в издании IDRW, высказывая недовольство.

Как указывается, первоначально BrahMos-2 задумывалась как новая модификация российской крылатой ракеты «Циркон». Москва готова оказать содействие в создании нового изделия, однако ограничив скорость полета 6 Махами, в то время как у «Циркона» она составляет 8.

Соответственно, РФ не желает передавать технологии усовершенствованного прямоточного воздушно-реактивного двигателя, без которых BrahMos-2 выйдет в урезанном виде.

Нежелание России делиться технологиями для этого важнейшего компонента является серьезным препятствием

- говорится в прессе.

BrahMos-2 создается как маневренная противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с дальностью полета 500-1000 км.