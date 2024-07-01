Пентагон пытается выяснить причину выхода из строя российского спутника "Ресурс-П"

Американская сторона утверждает, что спутник разрушился 26 июня

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Американские военные пытаются выяснить причины выхода из строя российского спутника "Ресурс-П", который, по их утверждению, якобы развалился на околоземной орбите. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

"На данный момент мы все еще выясняем, почему этот спутник развалился, - сказала представитель Пентагона. - Мы не можем определить, что стало причиной его разрушения, которое <...> произошло 26 июня".

В четверг Космическое командование ВС США выступило с утверждением, что российский аппарат "Ресурс-П" якобы развалился на 100 кусочков на низкой околоземной орбите 26 июня.

Как ранее пояснили ТАСС в Роскосмосе, этот аппарат два года как выведен из эксплуатации. Космические аппараты "Ресурс-П" предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Срок активного существования на орбите составляет пять лет.