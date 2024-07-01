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Интерфакс-АВН

Армения намерена принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне, сообщили в МИД

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Флаги Армении и НАТО
Флаги Армении и НАТО.
Источник изображения: lragir.am

Ереван. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Армения подтвердила свое участие во встрече партнеров в рамках саммита НАТО и 75-м саммите Североатлантического альянса, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Армения получила приглашение и подтвердила свое участие", - сказала Бадалян.

Ранее помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил журналистам в пятницу в Баку, что Азербайджан и Армения приглашены на встречу НАТО на уровне министров иностранных дел, которая пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

Он также заявил, что Вашингтон готов организовать в США новую встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

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Страны
Азербайджан
Армения
США
Проекты
NATO
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