МИД РФ выразил Японии протест в связи с планами провести военные учения

МИД: Россия воспринимает совместные учения Японии с ФРГ и Испанией как угрозу
МОСКВА, 28 июня/ Радио Sputnik. МИД России проинформировал о направлении посольству Японии ноты протеста в связи с планами Токио провести военные учения на острове Хоккайдо совместно с Германией и Испанией.
В МИД подчеркнули, что безответственная политика администрации премьер-министра Фумио Кисиды ставит Токио на путь опасной эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, и предупредили японскую сторону об адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета Российской Федерации.
Ранее радио Sputnik сообщило, что российский МИД передал Японии содержание инициативы президента РФ Владимира Путина, связанные с обеспечением безопасности в Евразии.
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