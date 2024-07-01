МИД РФ выразил Японии протест в связи с планами провести военные учения

МИД: Россия воспринимает совместные учения Японии с ФРГ и Испанией как угрозу

МОСКВА, 28 июня/ Радио Sputnik. МИД России проинформировал о направлении посольству Японии ноты протеста в связи с планами Токио провести военные учения на острове Хоккайдо совместно с Германией и Испанией.

"Двадцать восьмого июня посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с планами японских властей по проведению в период с 19 по 25 июля серии совместных с ФРГ и Испанией военных учений на острове Хоккайдо – в непосредственной близости от границ Российской Федерации. Японской стороне указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой, в том числе, во взаимодействии с внерегиональными государствами-членами НАТО. Расцениваем подобную активность как потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении на сайте дипведомства.

В МИД подчеркнули, что безответственная политика администрации премьер-министра Фумио Кисиды ставит Токио на путь опасной эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, и предупредили японскую сторону об адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета Российской Федерации.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российский МИД передал Японии содержание инициативы президента РФ Владимира Путина, связанные с обеспечением безопасности в Евразии.

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