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Военное обозрение

ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появились фотографии, свидетельствующие об использовании ВСУ 203-мм американских боеприпасов M106 при ведении огня из советской самоходки 2С7 «Пион» аналогичного калибра.

M106 представляет собой осколочно-фугасный снаряд, предназначенный для применения специальными артиллерийскими системами, такими как гаубица М110 – самоходное орудие, используемое армией США с 1960-х годов.

M110 была разработана для обеспечения тяжелой и мобильной артиллерийской поддержки. Она широко использовалась в различных конфликтах благодаря своей способности наносить точные и мощные удары с большой дистанции.

Источник изображения: topwar.ru

О передаче снарядов M106 украинской армии официально сообщал Пентагон. Возможность их использования с «Пиона» объясняется «общим предком». 2С7 создавалась с учетом совместимости с выстрелами гаубицы Б-4, которая, в свою очередь, применяла снаряды от британского орудия Vickers Mk VI, закупавшегося Российской империей. Американская самоходка М110 также использовала баллистику указанной британской гаубицы.

Как правило, российская и американская техника несовместимы по калибру, а боеприпасы не взаимозаменяемы. Поэтому это более чем удивительное явление

- отмечается в западной прессе.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
2С7 Пион
M110
M113 БТР
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1 комментарий
№1
01.07.2024 18:01
Цитата
Как правило, российская и американская техника несовместимы по калибру, а боеприпасы не взаимозаменяемы. Поэтому это более чем удивительное явление
Я уже довольно давно где-то читал об этом удивительном явлении, которое особенно удивительно на фоне того, что как выяснилось 155 мм снаряды вроде как по общему стандарту НАТО на самом деле не совместимы. Ну то есть 155 мм снаряды для французских "Цезарей" не подходят для словакских "Зузаны-2" или шведских "Арчер" и наоборот.
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