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Военное обозрение

Идёт на замену советской «Стреле-10»: на вооружении сербских войск замечен китайский зенитный ракетный комплекс HQ-17AE

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Источник изображения: topwar.ru

О намерении Сербии закупить китайский зенитный ракетный комплекс HQ-17AE стало известно в сентябре 2023 года. Речь шла о приобретении по меньшей мере трех батарей ЗРК с радиусом действия 15 км, предназначенных для сопровождения войсковых порядков на марше и на позициях или для защиты объектов.

В сети появилось первое изображение этого изделия, замеченного на вооружении сербских войск.

HQ-17AE является экспортной версией HQ-17A, который, в свою очередь, представляет собой облегченную модификацию HQ-17, использующую колесное шасси 6х6 вместо гусеничного, что значительно снижает вес системы, стоимость покупки и упрощает логистику. Базовая версия HQ-17 основана на российском продукте.

Китай переработал и значительно усовершенствовал систему ПВО «Тор-М1» в процессе создания HQ-17. Основные улучшения затронули шасси, электромеханическое оборудование, радары, оптоэлектронику, ракету

- говорится в издании China-Arms.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, в HQ-17 используется РЛС с АФАР, количество каналов управления огнем увеличилось до четырех, а максимальная дальность полета ракеты возросла с 12 до 20 км при максимальной высоте полета 10 тыс. м.

HQ-17AE необходим сербской армии для прикрытия механизированных подразделений. Сейчас эту роль выполняет главным образом советский ЗРК «Стрела-10М», а также запущенный в 2019 году в серийное производство ЗРПК PASARS-16 (оснащен 40-мм зенитной пушкой Bofors и несколькими ПЗРК).

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Сербия
Продукция
Стрела-10
Тор-М1
Проекты
АФАР
Тор ЗРК
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