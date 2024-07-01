Путин: нельзя откладывать развитие экономики Донбасса

Путин: развивать экономику Донбасса нужно параллельно с выполнением боевых задач

МОСКВА, 28 июня/ Радио Sputnik. Решение социальных и экономических проблем в Донбассе откладывать нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

"Главное сейчас для Донбасса в целом, для Новороссии – это решение вопросов безопасности… но откладывать на потом решение социальных, экономических вопросов, развитие экономики региона абсолютно невозможно, нецелесообразно. Нужно решать эти вопросы сейчас, параллельно с решением боевых задач", – цитирует главу государства РИА Новости.

Он отметил, что восстановление Луганской Народной Республики идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия.

"Там очень хороший промышленный потенциал, развитие уже началось, началось несмотря ни на что, несмотря на проблемы, связанные с безопасностью, развитие идет. Уже предприятия начали… отчислять и налоги даже в местные и федеральные бюджеты", – рассказал Путин.

Он признал, что при наличии нерешенных проблемах в сфере безопасности решать другие вопросы гораздо сложнее, вместе с этим отметив, что российские бойцы на линии боевого соприкосновения делают все для обеспечения безопасности Донбасса.

Ранее радио Sputnik рассказало, как Путин оценил перспективы предприятий новых территорий РФ.