Путин: нельзя откладывать развитие экономики Донбасса

Путин: развивать экономику Донбасса нужно параллельно с выполнением боевых задач
МОСКВА, 28 июня/ Радио Sputnik. Решение социальных и экономических проблем в Донбассе откладывать нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
Он отметил, что восстановление Луганской Народной Республики идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия.
Он признал, что при наличии нерешенных проблемах в сфере безопасности решать другие вопросы гораздо сложнее, вместе с этим отметив, что российские бойцы на линии боевого соприкосновения делают все для обеспечения безопасности Донбасса.
Ранее радио Sputnik рассказало, как Путин оценил перспективы предприятий новых территорий РФ.