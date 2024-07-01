"Чанъэ-6" доставил с обратной стороны Луны 1 935,3 г грунта

Глава CNSA Чжан Кэцзянь передал контейнер с образцами и сопровождающую документацию вице-президенту Китайской академии наук Дин Чибяо

ПЕКИН, 28 июня. /ТАСС/. Китайский зонд "Чанъэ-6" собрал и доставил на Землю 1 935,3 г образцов грунта с обратной стороны Луны. Об этом сообщило со ссылкой на результаты предварительного исследования Китайское национальное космическое управление (CNSA). Глава CNSA Чжан Кэцзянь передал контейнер с образцами и сопровождающую документацию вице-президенту Китайской академии наук Дин Чибяо на церемонии в Пекине.

"Мы обнаружили, что образцы, доставленные "Чанъэ-6", более вязкие по сравнению с предыдущими образцами, в них есть комки", - заявил заместитель главы Центра лунных исследований и космической инженерии CNSA, официальный представитель проекта "Чанъэ-6" Гэ Пин.

Ранее CNSA заявило о готовности поделится достижениями Китая в области исследования Луны с международным сообществом. Согласно правилам обращения с лунными образцами, опубликованным CNSA, ожидается, что образцы с "Чанъэ-6" будут открыты для китайских исследовательских институтов и ученых примерно через шесть месяцев. Заявки на участие в исследованиях могут подать и иностранные ученые.

Китай осуществил в начале мая запуск автоматической космической станции "Чанъэ-6", чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Местом посадки на обратной стороне Луны выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен. В начале июня "Чанъэ-6" стартовал с обратной стороны Луны с образцами грунта. 25 июня эти образцы были успешно доставлены на Землю после посадки зонда на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР.