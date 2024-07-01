Войти
ТАСС

"Чанъэ-6" доставил с обратной стороны Луны 1 935,3 г грунта

445
0
+1
Чанъэ-6
Чанъэ-6.
Источник изображения: wikimedia.org

Глава CNSA Чжан Кэцзянь передал контейнер с образцами и сопровождающую документацию вице-президенту Китайской академии наук Дин Чибяо

ПЕКИН, 28 июня. /ТАСС/. Китайский зонд "Чанъэ-6" собрал и доставил на Землю 1 935,3 г образцов грунта с обратной стороны Луны. Об этом сообщило со ссылкой на результаты предварительного исследования Китайское национальное космическое управление (CNSA). Глава CNSA Чжан Кэцзянь передал контейнер с образцами и сопровождающую документацию вице-президенту Китайской академии наук Дин Чибяо на церемонии в Пекине.

"Мы обнаружили, что образцы, доставленные "Чанъэ-6", более вязкие по сравнению с предыдущими образцами, в них есть комки", - заявил заместитель главы Центра лунных исследований и космической инженерии CNSA, официальный представитель проекта "Чанъэ-6" Гэ Пин.

Ранее CNSA заявило о готовности поделится достижениями Китая в области исследования Луны с международным сообществом. Согласно правилам обращения с лунными образцами, опубликованным CNSA, ожидается, что образцы с "Чанъэ-6" будут открыты для китайских исследовательских институтов и ученых примерно через шесть месяцев. Заявки на участие в исследованиях могут подать и иностранные ученые.

Китай осуществил в начале мая запуск автоматической космической станции "Чанъэ-6", чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Местом посадки на обратной стороне Луны выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен. В начале июня "Чанъэ-6" стартовал с обратной стороны Луны с образцами грунта. 25 июня эти образцы были успешно доставлены на Землю после посадки зонда на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
Компании
CNSA
Проекты
CLEP
Луна
Похожие новости
17.12.2020
Китайский беспилотный аппарат "Чанъэ-5" с лунным грунтом готов вернуться на Землю
17.12.2020
Капсула китайского зонда с образцами лунного грунта села на Землю
15.12.2020
Служебный модуль «Чанъэ-5» отправился к Земле
04.12.2020
Китайский космический аппарат завершил забор лунного грунта для отправки на Землю
02.12.2020
"Мягко сел": китайцы прилунились и готовы бурить
01.12.2020
От китайского зонда отделился посадочный модуль в преддверии прилунения
25.11.2020
Третьим будет: Китай полетел за лунным грунтом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы