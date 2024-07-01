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ТАСС

В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения

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Экипировка «Легионер» превратит российских солдат в «железных людей»
Экипировка «Легионер» превратит российских солдат в «железных людей».
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ТАСС

На площадке военного инновационного технополиса "Эра" также демонстрировались ключевые направления развития боевой экипировки нового поколения

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Боевая экипировка нового поколения с внедренной в нее системой робототехнического обеспечения для беспилотников была продемонстрирована в военном инновационном технополисе "Эра". Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера Дениса Мантурова.

"На площадке военного инновационного технополиса "Эра" была представлена обширная экспозиция роботизированных комплексов, ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, средств их обнаружения и противодействия, комплексов ретрансляции связи и автоматизированные системы управления. Также демонстрировались ключевые направления развития боевой экипировки нового поколения. Так, в состав ряда образцов такой экипировки включена новая система робототехнического обеспечения (беспилотные летательные аппараты, наземные робототехнические комплексы, экзоскелеты активного и пассивного классов). Она позволяет военнослужащему эффективно интегрироваться в единую цифровую платформу взаимодействия подразделений ВС РФ. Кроме того, новые виды экипировки могут обладать элементами с применением искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

Как уточнили в секретариате, в технополисе прошла стратегическая сессия под руководством Мантурова, в которой участвовали замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, руководители органов военного управления и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На ней обсуждались инновационные решения по носимому вооружению, средствам ближнего боя и беспилотным авиационным системам безаэродромного базирования с учетом опыта применения в спецоперации.

"Боевая экипировка, носимое вооружение, средства ближнего боя и беспилотники - все это очень востребованная, самая массовая номенклатура, используемая в подразделениях Минобороны. Требования ко всем этим средствам динамично меняются. При этом в текущей ситуации время на их доработку исчисляется даже не месяцами, а днями", - привели в секретариате слова Мантурова.

В технополисе показали комплектующие отечественного производства для сборки дронов, а также готовые беспилотники, в том числе модернизированные и новые образцы с улучшенными характеристиками. После практической апробации образцы будут направлены в зону СВО. Также в технополисе представили изделия, созданные представителями "народного ВПК" - специалисты технополиса доработали их, что позволило улучшить заявленные характеристики и повысить эффективность применения в зоне СВО.

"Минобороны России совместно с ВПК, правительством России и Народным фронтом продолжает важную на сегодняшний день работу по поиску инновационных решений для обеспечения технологического суверенитета при создании боевой экипировки, вооружения, комплексов беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы", - привели в секретариате слова Евкурова. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БПЛА
РТК
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1 комментарий
№1
01.07.2024 18:19
Где там "Сотник", "Легионер"? Заглохли? Ложка хороша к обеду.

Цитата
"Боевая экипировка, носимое вооружение, средства ближнего боя и беспилотники - все это очень востребованная, самая массовая номенклатура, используемая в подразделениях Минобороны. Требования ко всем этим средствам динамично меняются. При этом в текущей ситуации время на их доработку исчисляется даже не месяцами, а днями", - привели в секретариате слова Мантурова.
Если всё так здорово, то где результат? КБС "Стрелок" - это просто МО закупает у коммерческой конторы её продукцию. 26 кг без шлема, наушников, тепловизора, оружия, боеприпасов, аптечки, воды и т.д. - это многовато, особенно учитывая, что площадь бронирования Бр5 не очень-то большая - обычные бронеплиты, а в основном там лишь противоосколочное С2 бронирование.

Где защита головы Бр4 (в том числе лица), жизненно важного органа? Шлемы "Вулкан-5" слишком тяжёлые и вообще видимо нужно не на голове, а на плечах носить защиту головы - как у космонавтов и или водолазов.


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