В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения

На площадке военного инновационного технополиса "Эра" также демонстрировались ключевые направления развития боевой экипировки нового поколения

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Боевая экипировка нового поколения с внедренной в нее системой робототехнического обеспечения для беспилотников была продемонстрирована в военном инновационном технополисе "Эра". Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера Дениса Мантурова.

"На площадке военного инновационного технополиса "Эра" была представлена обширная экспозиция роботизированных комплексов, ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, средств их обнаружения и противодействия, комплексов ретрансляции связи и автоматизированные системы управления. Также демонстрировались ключевые направления развития боевой экипировки нового поколения. Так, в состав ряда образцов такой экипировки включена новая система робототехнического обеспечения (беспилотные летательные аппараты, наземные робототехнические комплексы, экзоскелеты активного и пассивного классов). Она позволяет военнослужащему эффективно интегрироваться в единую цифровую платформу взаимодействия подразделений ВС РФ. Кроме того, новые виды экипировки могут обладать элементами с применением искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

Как уточнили в секретариате, в технополисе прошла стратегическая сессия под руководством Мантурова, в которой участвовали замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, руководители органов военного управления и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На ней обсуждались инновационные решения по носимому вооружению, средствам ближнего боя и беспилотным авиационным системам безаэродромного базирования с учетом опыта применения в спецоперации.

"Боевая экипировка, носимое вооружение, средства ближнего боя и беспилотники - все это очень востребованная, самая массовая номенклатура, используемая в подразделениях Минобороны. Требования ко всем этим средствам динамично меняются. При этом в текущей ситуации время на их доработку исчисляется даже не месяцами, а днями", - привели в секретариате слова Мантурова.

В технополисе показали комплектующие отечественного производства для сборки дронов, а также готовые беспилотники, в том числе модернизированные и новые образцы с улучшенными характеристиками. После практической апробации образцы будут направлены в зону СВО. Также в технополисе представили изделия, созданные представителями "народного ВПК" - специалисты технополиса доработали их, что позволило улучшить заявленные характеристики и повысить эффективность применения в зоне СВО.

"Минобороны России совместно с ВПК, правительством России и Народным фронтом продолжает важную на сегодняшний день работу по поиску инновационных решений для обеспечения технологического суверенитета при создании боевой экипировки, вооружения, комплексов беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы", - привели в секретариате слова Евкурова.