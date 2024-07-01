Заместители министров обороны РФ и Казахстана обсудили безопасность в Центральной Азии

Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-казахстанского взаимодействия в военной и военно-технической сферах

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российско-казахстанские консультации по согласованию оборонной политики прошли в Москве под руководством заместителей министров обороны, отвечающих за международное военное сотрудничество. В ходе консультаций заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и замминистра обороны Казахстана Шайх-Хасан Жазыкбаев обменялись мнениями по вопросам безопасности в Центральной Азии, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"28 июня 2024 года в Москве проведены российско-казахстанские консультации по согласованию оборонной политики под руководством заместителей министров обороны, отвечающих за международное военное сотрудничество. В ходе переговоров заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем министра обороны Республики Казахстан генерал-майором Шайх-Хасаном Жазыкбаевым состоялся подробный обмен мнениями по вопросам безопасности в Центральноазиатском регионе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также обсуждены текущее состояние и перспективы развития российско-казахстанского взаимодействия в военной и военно-технической сферах. По итогам мероприятия сторонами подписан протокол.